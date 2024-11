Lascia l’Atletico a gennaio: derby pazzo tra Inter e Milan

L’Atletico Madrid è pronto a disfarsi del proprio talento già a gennaio: impazza un derby di mercato tra Milan e Inter per fare il colpaccio

Con il ritorno del campionato e della serie A si è entrato nel rush finale di questo 2024 che ci porterà dritto alla fine dell’anno e soprattutto al mercato che riaprirà i battenti da inizio gennaio con la finestra di riparazione invernale. C’è ancora un mese da parte dei club per studiare dove intervenire e chi acquistare, prima di poter affondare il colpo. Naturalmente, soprattutto le big, hanno già un’idea ben chiara e consolidata su cosa fare.

In Europa c’è un talento che potrebbe far gola a molti. Il giocatore in questione è finito ai margini all’Atletico Madrid. Diego Simeone sta facendo altre scelte e non lo vede più come un perno del suo team, anche se, a dire il vero, hanno influito le condizioni fisiche non ottimali del calciatore, spesso relegato ai box. Ad ogni modo si sta pensando all’addio già a gennaio.

Milan-Inter, si accende il derby di mercato: lascerà l’Atletico Madrid

Questo potrebbe scatenare una vera e propria asta con Milan e Inter interessate. Si profila un pazzo derby di mercato tra le due squadre meneghine. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso.

Thomas Lemar, dopo essere esploso al Monaco, gioca con l’Atletico Madrid dal 2018. Nei primi anni è stato uno dei volti principali della squadra di Simeone, pur dovendo fare spesso i conti con infortuni e problemi di varia natura fisica. Con il passare del tempo le sue prestazioni sono andate in calo e ad oggi è quasi un separato in casa. Vuole andare via già a gennaio. Le milanesi per lui sono un’opportunità interessante.

Classe ’95, è un centrocampista o ala offensiva di grande esperienza internazionale che può sicuramente aiutare Milan o Inter a migliorare il proprio reparto avanzato anche se, a dire il vero, nessuna ne ha così bisogno in questo momento. Ai meneghini potrebbe servire per dare un cambio a Leao o Pulisic, mentre con Inzaghi andrebbe a fare il quinto di centrocampo. Il prezzo è accessibile, l’incognita è rappresentata dalle condizioni fisiche che potrebbero essere non ottimali. Il francese potrebbe aver bisogno di un periodo di rodaggio prima di essere arruolabile. La mancanza, fin qui in stagione, del ritmo gara può complicare l’operazione e sollevare dubbi ai club interessati.