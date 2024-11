Ultimatum a Inzaghi: l’addio è dietro l’angolo

Addio sempre più probabile in casa Inter: il giocatore chiede maggior spazio e manda un ultimatum a Simone Inzaghi

Le tante competizioni a cui partecipa l’Inter non stanno comunque garantendo abbastanza minutaggio al giocatore che chiede maggior spazio e potrebbe andare via nella prossima sessione estiva di mercato.

I nerazzurri sanno di aver bisogno di una rosa profonda per poter arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma nel corso di questa prima parte di stagione c’è un giocatore che Simone Inzaghi sta vedendo molto poco, ovvero Davide Frattesi. L’ex centrocampista del Sassuolo è sceso in campo quindici volte tra campionato e Champions League, ma solo in 6 occasioni ha giocato come titolare, disputando tutti e 90′ solo 4 volte.

Per il resto, Frattesi non è mai giocato tutta la partita e ben 8 volte è partito dalla panchina, mentre è rimasto a guardare gli altri giocatore per tutta la gara contro il Napoli. Troppo poco fin qui per il centrocampista che chiede di poter giocare di più, lo ha fatto sapere anche ad Inzaghi ed avrebbe lanciato un vero e proprio ultimatum all’allenatore piacentino. Qualora non dovesse giocare di più, a fine stagione Frattesi sarebbe pronto a lasciare l’Inter per poter tornare titolare in qualche altro club.

Inter, malcontento Frattesi: il centrocampista pronto a chiedere la cessione

Già la scorsa estate c’erano dei sentori riguardo il malcontento di Davide Frattesi che aveva reclamato maggior spazio e dopo tre mesi della nuova stagione le cose non sono cambiate. Il centrocampista ha continuato a partire spesso dalla panchina, Inzaghi gli ha preferito altri giocatori ed il malcontento del giocatore è diventato più grande, tanto che avrebbe dato ad Inzaghi un ultimatum.

Frattesi è disposto a restare all’Inter almeno per questa stagione, ma se le cose non cambieranno da qui a fine anno, allora chiederà la cessione per trasferirsi in un club pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo. Il giocatore sa di avere le carte in regola per essere titolare anche in un centrocampo di grande qualità come quello nerazzurro e spetterà anche e soprattutto a lui convincere il tecnico a dargli le chance che chiede.

Dal canto suo, Inzaghi stima molto Frattesi, ma al momento vede meglio Nicolò Barella come titolare e continua a preferirgli l’ex Cagliari, cosa sottolineata anche da molti addetti ai lavori. Vedremo dunque se le cose cambieranno e se Frattesi riuscirà a trovare lo spazio che merita o sarà costretto a lasciare l’Inter a fine stagione.