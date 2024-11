Dalla Roma alla Juve: ha già fatto i bagagli

Occasionissima di mercato a gennaio per due rivali della Serie A italiana. Il calciatore ha già deciso di cambiare aria da subito.

Parlare di Juventus e Roma, per i tifosi di queste due squadre, vuol dire affrontare una rivalità storica, che in diverse occasioni ha rappresentato il duello classico tra nord e sud, tra élite del calcio e passione popolare, con vista sullo Scudetto. Impossibile dimenticare i tradizionali scontri diretti degli anni ’80 o le sfide da alta classifica dello scorso decennio.

Nella stagione in corso, le due rivali hanno però avuto una partenza completamente opposta. La Juve di Thiago Motta, pur non essendo ancora continua e impeccabile, è lassù nel treno delle candidate al titolo. La Roma invece è la delusione maggiore del campionato: dodicesimo posto in classifica e già tre allenatori cambiati nel giro di pochi mesi, con Claudio Ranieri costretto a intervenire per salvare il salvabile.

C’è però un fattore che accomuna bianconeri e giallorossi in questa fase. La necessità di intervenire con forza sul mercato di riparazione per migliorare e completare le rispettive rose. Alla Juve serve sicuramente uno o più innesti in difesa, visti gli infortuni di Bremer e Cabal, alla Roma invece almeno un rinforzo sulle fasce. Ma è possibile che le due squadre si sfidino a gennaio per trovare un centravanti di prospettiva che faccia comodo ad entrambe.

Il bomber lascia la Premier League: Juve e Roma ci provano per il prestito

L’occasione ideale per Juventus e Roma, alla ricerca come detto di una nuova punta utile fin da subito, arriva dalla Premier League. Infatti un giovane attaccante sembra stufo del suo ruolo poco centrale nel club d’appartenenza e avrebbe chiesto la cessione a gennaio, così da poter iniziare una nuova avventura da protagonista.

Stiamo parlando di Evan Ferguson, uno dei centravanti di maggior talento e prospettiva d’Inghilterra. Irlandese, classe 2004, aveva convinto tutti già nella scorsa stagione a suon di gol, capace di utilizzare la sua proverbiale fisicità in zona offensiva come punto di riferimento. Peccato che il Brighton, la sua attuale squadra, non lo stia considerando più così intoccabile.

Il tecnico Fabian Hürzeler spesso gli preferisce attaccanti più esperti come Welbeck o Rutter, così da scontentare Ferguson e tutti coloro che vorrebbero vederlo all’opera nel Brighton. Per questo motivo l’irlandese avrebbe chiesto ai suoi agenti di cercare una nuova squadra già da gennaio.

Gli intermediari hanno proposto a Juve e Roma il profilo di Ferguson. L’intenzione dei due club, ampiamente intrigati dall’idea di assicurarsi un bomber così giovane e talentuoso, è di prenderlo da subito in prestito, magari inserendo una cifra per il riscatto futuro. Non resta che aspettare una mossa concreta dei due club italiani in vista di gennaio.