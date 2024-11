Il sogno proibito di Marotta torna all’Inter dopo 4 anni e 70 milioni

Il sogno proibito di Beppe Marotta è pronto a fare il suo ritorno all’Inter: il tutto avviene dopo 4 anni e 70 milioni dieuro

Un Inter a dir poco scoppiettante che ha chiuso la pratica Hellas Verona, nel pomeriggio di sabato 23 novembre, solo nel primo tempo. Ben cinque le reti rifilate agli scaligeri di mister Zanetti che non hanno mai impensierito la squadra campione d’Italia. La stessa che ora si concentra solo ed esclusivamente all’impegno di domani sera, in Champions League, quando allo stadio “Giuseppe Meazza” arriveranno i tedeschi del Lipsia.

Nerazzurri che, almeno momentaneamente, avevano conquistato il primato solitario in classifica. Soddisfazione anche per il presidente Beppe Marotta. Il numero uno, ovviamente, non smette mai di lavorare per la causa della “Beneamata”. Tanto è vero che sta pensando al futuro della sua squadra.

In particolar modo al grande ritorno del calciatore. Lo stesso che potrebbe avvenire dopo 4 anni dall’ultima volta e, soprattutto, a 70 milioni di euro. Non una cifra qualunque perché sono quelli che sono stati spesi dal PSG per acquistare il suo cartellino.

Inter, il grande ritorno sta per avversarsi: Marotta prepara il colpo

L’obiettivo principale per l’Inter è quello di andare a rinforzare la corsia di destra. Matteo Darmian è una garanzia nonostante la veneranda età. Denzel Dumfries è un ottimo calciatore, ma i nerazzurri puntano a qualcosa di più importante. Un calciatore che possa fare realmente la differenza. Il nome porta a quello di Achraf Hakimi, attualmente in forza al PSG. Almeno questo è il sogno di un noto tifoso nerazzurro come Gabriele Borzillo.

Il radiocronista di “Radio Nerazzurra” è intervenuto nel corso del programma “Inter Zone” sul canale YouTube di Calciomercato.it. Il contratto del nazionale marocchino andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Per il giornalista si tratterebbe di un vero e proprio sogno quello di rivederlo con la casacca della squadra del suo cuore: “Hakimi è un sogno proibito. Noi ce lo ricordiamo perché Conte giocava tutti indietro. Se al posto di Hakimi ci fosse stato Dumfries credo che anche l’olandese avrebbe fatto bene“.

Anche se, a dire il vero, potrebbe esserci un altro calciatore tra i desideri di mister Simone Inzaghi. Potrebbe arrivare dalla Serie A: si tratta di Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari e della nazionale angolana. Il classe 2002 è un’ala destra che può giocare anche a sinistra e come trequartista. Un nome che piace soprattutto a Borzillo: “A me piace un sacco. E’ giovane, non ha paura di saltare l’uomo. Un giocatore deciso“.