Salvezza e poi Milan: colpo dalla Serie A

Nuovo nome per il calciomercato del Milan con i rossoneri pronti a puntare su un giocatore che è impegnato al momento nella lotta salvezza della Serie A.

I rossoneri sono già al lavoro per cercare di trovare quei nomi che possano dare una spinta in più alla squadra che in questa prima fase della stagione ha mostrato diverse lacune sia dal punto di vista difensivo che offensivo.

C’è delusione in casa Milan per il pari arrivato nella sfida contro la Juventus che ha frenato ancora una volta la corsa dei rossoneri. Un nuovo mezzo passo falso che allontana ancora di più gli uomini di Paulo Fonseca dalle primissime posizioni della classifica. Ora per il club meneghino è già tempo di pensare al mercato di gennaio per provare ad individuare quei nomi necessari per sistemare la propria rosa. Oltre a gennaio, si pensa però anche ai movimenti necessari per la prossima estate con Moncada che ha messo sotto osservazione un talento della Serie A.

Calciomercato, il Milan guarda in Serie A: colpo in arrivo in attacco

Dennis Man è finito nel mirino del Milan. L’attaccante esterno del Parma è una delle note liete della squadra ducale in questa prima parte di stagione con gli emiliani che, dopo un buon inizio di campionato, hanno un po’ rallentato la propria marcia, venendo risucchiati dalla lotta per non retrocedere.

Il calciatore rumeno ha ben figurato nella seconda giornata di campionato quando proprio il Milan fu di scena a Parma uscendo sconfitto dagli uomini di Fabio Pecchia. Un ko nel segno di Man che andò in rete battendo Maignan. Il classe 1998 è un mancino capace di giocare sia sulla fascia destra che al centro della trequarti e potrebbe prendere il posto in rosa che al momento è di Chukwueze.

Il nigeriano, come lo scorso anno, sta vivendo una stagione altalenante con il classe 1999 che alterna ottime prestazioni a partite negative. L’ex Villarreal ha ancora diversi estimatori, in particolare all’estero, e non è da escludere che possa essere ceduto per fare cassa durante la prossima estate con il Milan che chiede circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.

La valutazione di Dennis Man è di circa 15 milioni di euro, una somma che il Milan potrebbe versare nelle casse dei ducali nel momento in cui il nigeriano dirà addio al Milan. Non manca però la concorrenza sul calciatore rumeno con Fiorentina, Lazio e Napoli che seguono da vicino l’evoluzione del talento dei ducali.