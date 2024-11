Tutto confermato, terremoto al Milan: addio clamoroso

Tremano i tifosi del Milan, un pilastro della squadra rossonera è ai saluti: arrivano conferme, può passare a una big europea

Alle prestazioni altalenanti in campionato e in coppa di questo inizio di stagione, i tifosi del Milan rischiano di dover aggiungere presto anche grandi delusioni sul mercato. Non tanto in entrata, dove è chiaro che il club ha ormai scelto di puntare quasi esclusivamente su giovani talenti o su calciatori dal rapporto qualità-prezzo eccezionale, come accaduto con Morata, quanto invece in uscita. Uno dei pilastri della squadra rossonera rischia infatti di diventare il prossimo calciatore ‘sacrificabile’ sul mercato.

Difficilmente una cessione del genere potrebbe realizzarsi a gennaio, ma in estate sembra ormai certo che i tifosi dovranno dire addio almeno a uno dei grandi protagonisti del Milan degli ultimi anni. E se fin qui le voci di mercato avevano riguardato soprattutto i veterani rossoneri, quelli reduci dallo scudetto 2022, come Maignan, Tomori, Theo e Leao, stando alle ultime indiscrezioni anche un altro pupillo dei tifosi potrebbe salutare la Serie A ben prima del tempo.

Su di lui si sono accesi infatti i riflettori di diverse grandi squadre europee, e una su tutte sarebbe pronta a presentare in estate un’offerta impossibile da rifiutare al Milan per convincerlo a lasciarlo partire. Anche se una sua cessione sarebbe un colpo tremendo sul morale dell’ambiente e dello stesso Fonseca, le cui ambizioni di vittoria sembrano coincidere sempre meno con le reali ambizioni del club.

Milan, pericolo dalla Premier: nel mirino un pilastro del club rossonero

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, in particolare da Fichajes.net, Mikel Arteta avrebbe messo gli occhi su uno dei giocatori chiave del Milan. L’allenatore iberico dell’Arsenal, da anni squadra tornata a livelli di competitività altissimi, anche se per il momento priva di grandi vittorie, si sarebbe totalmente innamorato di Tijjani Reijnders, al punto da essere pronto a tentare il club rossonero con un’offerta davvero importante.

Non sono state ancora svelate le possibili cifre dell’affare, ma tutto fa pensare che per strapparlo al Milan i Gunners dovranno mettere sul piatto almeno 50-60 milioni. Una somma sicuramente elevata, ma non impossibile da raggiungere per uno dei maggiori club della ricchissima Premier League.

Dotato di visione di gioco, precisione dei passaggi e grandi capacità di generare pericoli in zona offensiva, Reijnders rappresenterebbe per Arteta un calciatore ideale, perfetto per sposarsi con la sua filosofia di gioco fatta di possesso palla e grande dinamismo.

Anche per questo motivo il tecnico dei Gunners starebbe spingendo con la dirigenza per tentare un assalto all’olandese già dalla prossima finestra di mercato. Difficilmente però il Milan sarà disposto a sedersi al tavolo delle trattative a gennaio, considerando anche l’umore della piazza, in questo momento poco soddisfatta del nuovo corso rossonero targato Ibrahimovic.