Vlahovic alle corde: stavolta è finita

Dusan Vlahovic è alle corde: stavolta sembra essere finita davvero per lui. I tifosi stentano a crederci ma dovranno farsene una ragione

La situazione di Dusan Vlahovic con la Juve è tutta da valutare. L’attaccante non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento di contratto, ad oggi in scadenza nel 2026. Con queste premesse il giocatore è destinato a lasciare il capoluogo piemontese entro la prossima estate. Si riflette su come poter procedere, in questi giorni che l’ex Fiorentina è ai box.

Il classe 2000 continua a non stupire, nonostante sia imprescindibile per Thiago Motta e l’intero mondo bianconero. Il motivo principale è naturalmente la mancanza di un’alternativa che sta costringendo l’ex tecnico del Bologna a giocare, adesso, addirittura con un attaccante “inventato”, non di ruolo. Per i numeri stagionali e soprattutto per il modo in cui interpreta alcune partite il serbo, ci sarebbe da aprire un ampio dibattito.

Vlahovic-Juve, è finita! Addio vicino, la situazione

Si dirà che il gioco di Thiago Motta, come quello di Allegri negli anni precedenti, non lo favorisce. Intanto però Zirkzee al Bologna, giusto per fare un esempio, ha fatto la differenza. La continua diatriba sul modo di giocare è venuta alla luce in maniera prepotente nell’ultima settimana con le dichiarazioni che hanno fatto rumore da parte dello stesso attaccante direttamente dalla nazionale.

Vlahovic ha asserito come per lui con la Serbia sia più facile fare gol in quanto ha una seconda punta vicino e soprattutto non deve tornare a difendere, sprecando energie. La risposta del tecnico in conferenza stampa non si è fatta attendere: fare questo tipo di gioco è un obbligo, non un’opzione. I due comunque si sarebbero parlati e chiariti, ma restano le difficoltà palesate. Con queste premesse è più complicato immaginare un suo futuro in bianconero, in caso di permanenza dell’ex Bologna sulla panchina.

Inoltre, come detto, c’è il rinnovo che non arriva. Il punto è molto semplice: la Juve non intende offrire più di 8 milioni di euro l’anno, bonus compresi, all’ex Fiorentina. L’attaccante, invece, ha già rifiutato l’offerta e pretende di più. Le parti continueranno a tenersi in contatto ma è chiaro che senza tendersi la mano sarà difficile arrivare alla fumata bianca. L’opinione pubblica è divisa: da una parte c’è chi sostiene che per le sue prestazioni fin qui, Vlahovic non può chiedere di più di quanto la Juve gli propone, come ad esempio ha asserito il noto giornalista Fabio Ravezzani.

Mentre chi è dalla parte del calciatore continua a sostenere l’impossibilità di far di più con questo tipo di gioco. Con questo scenario nefasto sullo sfondo si avvicina sempre di più l’addio. Senza rinnovo difficile che vada a scadenza, la Juve lo venderà entro la prossima estate per non perderlo a zero.