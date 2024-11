Vlahovic-Juventus, finisce malissimo: “Addio a parametro zero”

Vlahovic e la Juventus, un amore destinato a finire bruscamente: pronto addirittura l’addio a parametro zero

Un infortunio accusato in Nazionale lo ha tolto dalla partita disputata sabato contro il Milan mentre per la Champions League la sua presenza è in dubbio. Dusan Vlahovic è stato il grande assente nelle fila bianconere ieri ed il suo peso offensivo si è fatto sentire eccome nella squadra bianconera.

Lo 0-0 maturato a San Siro è stato probabilmente causato anche dall’attacco spuntato della Juve: il falso nueve non è opzione da tenere in considerazione per Thiago Motta che ieri ha dovuto fare di necessità virtù. In questa stagione, peraltro, nonostante le tante critiche, il centravanti serbo ha dimostrato eccome di far gol.

Sei reti in 12 presenze in campionato, tre con un assist in quattro gare di Champions League: un rendimento fin qui decisamente soddisfacente nonostante le critiche in serie che spesso piovono sul suo capo da parte di tifosi ed addetti ai lavori. Una situazione che anche per lo stesso centravanti classe 2000 è diventata ai limiti dell’insostenibile tanto da spingerlo a sbottare dal ritiro della Nazionale.

Vlahovic ai ferri corti con la Juve: decisione clamorosa

Un vero e proprio sfogo quello dell’attaccante che ha spiegato come con la maglia della Serbia non abbia troppi compiti difensivi da assolvere e, quindi, non perde lucidità davanti alla porta avversaria. Una vera e propria frecciata nei confronti di Thiago Motta, di fatto “invitato” ad utilizzarlo da centravanti vero.

Ed il tecnico, nell’ultima conferenza stampa pre gara, ha risposto per le rime, seppur minimizzando. Di certo c’è un malumore di fondo da parte del centravanti che non vorrebbe ricevere tutte queste critiche. Se da un lato, per il bene del club, sta provando a recuperare già per la gara di Champions League contro l’Aston Villa, dall’altro anche la situazione contrattuale non rasserena gli animi.

Com’è noto, Vlahovic ha un contratto a 12 milioni di euro l’anno in scadenza nel giugno del 2026. Il club bianconero gli ha proposto un rinnovo a cifre spalmate senza trovare però l’intesa giusta. Vlahovic, infatti, non vuole abbassare troppo i suoi emolumenti e la situazione è decisamente in stallo.

Fabio Ravezzani, giornalista, sui suoi canali social ha spiegato la situazione: “Vlahovic è un ottimo attaccante, non un fuoriclasse. Viene pagato come tale e la Juve, giustamente, vuole commisurare il prolungamento del contratto al suo rendimento in questi 3 anni. 8 mln sembrano ragionevoli. Lui non ci sta e vuole di più o va a parametro zero. Tutto qui”.

Di questo passo l’attaccante potrebbe impuntarsi e decidere di andare via a parametro zero o, comquneu, ad una cifra di molto inferiore al suo valore di mercato nella prossima estate.