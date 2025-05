Choc in casa Juve, una stella bianconera al Milan!

La Juventus sarebbe orientata a cedere uno dei suoi titolarissimi al Milan: la trattativa lascia i tifosi senza parole

I venti di rivoluzione continuano a soffiare forte in casa Juventus e nessun elemento della rosa può dirsi certo del posto il prossimo anno dove i bianconeri mirano a tornare a vincere qualcosa di importante dopo il fallimento del progetto Thiago Motta.

Attualmente alla Continassa vige l’incertezza più totale in quanto non solo non si sa se Igor Tudor continuerà ad essere l’allenatore anche per la prossima stagione, ma lo stesso Cristiano Giuntoli rischia di essere fatto fuori. Tutto fa pensare che la Juventus voglia effettuare una vera e propria epurazione in vista del prossimo anno, ricostruendo tutto da zero o quasi. Per questo motivo, non sono escluse cessioni eccellenti come ad esempio quella di Kenan Yildiz.

Il talento turco è finito nel mirino di svariati club tra cui il Chelsea che avrebbe anche avuto dei primi contatti con il suo entourage per valutare la fattibilità della trattativa. Yildiz, però, non è l’unico dei titolarissimi della rosa bianconera che potrebbe lasciare Torino e nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile addio di un giocatore che con Tudor sembra essersi ritrovato, vale a dire Nico Gonzalez.

Dopo le ultime belle prove offerte, contro il Monza è arrivata anche la rete per l’ex Fiorentina che pare tutt’altro giocatore. Tuttavia, ciò potrebbe non cambiare il suo destino e secondo quanto fatto sapere dal noto talent scout Michele Fratini l’esterno d’attacco potrebbe finire clamorosamente al Milan.

Juventus, Nico Gonzalez verso la cessione: può finire al Milan

Al di là delle ultime prestazioni dove è arrivato anche il gol, Nico Gonzalez ha deluso di gran lunga le aspettative che c’erano su di lui e la Juventus è intenzionata a cederlo la prossima estate dopo appena una stagione in bianconero. Secondo il noto talent scout Michele Fratini, il futuro del giocatore argentino dovrebbe continuare ad essere in Serie A dove si sta facendo largo in maniera clamorosa l’ipotesi Milan.

Intervenuto nel corso di “TiAmoCalciomercato” in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, Fratini ha fatto sapere come i rossoneri stiano valutando Nico Gonzalez come possibile erede di Rafael Leao: “Ci sono diverse opportunità, si potrebbe guardare anche in casa Juventus dove c’è Nico Gonzalez. Prima di andare in bianconero, dove è stato strapagato, era seguito proprio dal Milan, che potrebbe chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Non è fantacalcio, non l’ho mai fatto in vita mia” ha dichiarato, aprendo nettamente a tale possibilità.

La stagione dell’argentino, oltre che di prestazioni insufficienti, è stata anche minata da alcuni problemi fisici ed i tifosi del Milan sono rimasti perplessi nel sapere che la dirigenza potrebbe valutare il suo acquisto per sopperire all’addio di uno come Leao. I tifosi bianconeri, invece, non si strapperebbero le vesti per l’addio di Nico Gonzalez che in molti hanno già scaricato, tanto che lo cederebbero al Milan molto volentieri.