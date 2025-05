800MLN per Ancelotti e Vinicius: il Real ha accettato

Il recente esonero ha messo la società nelle condizioni di programmare un qualcosa di incredibile in vista del prossimo Mondiale per Club.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprietà e dirigenza starebbero lavorando ad un doppio colpo dal Real Madrid volto non solo a rinforzare la rosa, ma anche a sostituire l’allenatore che è stato da poco sollevato dal suo incarico. Si parla infatti di un’offerta monstre ai Blancos per Carlo Ancelotti e Vinicius Jr, cifre difronte alle quali neanche un potente come Florentino Perez ha potuto resistere. Al momento lato Santiago Bernabeu non trapelerebbe ancora nessuna conferma in merito, ma la sensazione è che presto potrebbe venire fuori la verità.

Ancelotti più Vinicius per sognare il Mondiale per Club

Che il futuro di Carlo Ancelotti fosse lontano da Madrid era scontato, ma nessuno avrebbe mai detto che anche quello di Vinicius Jr lo fosse. Il brasiliano è uno dei pilastri della formazione del Real, oltre che stella indiscussa dei Blancos. Certo, il rendimento in questa stagione non è stato all’altezza delle scorse, ma neanche ad immaginare un’incredibile separazione in estate.

Ed invece questo scenario si starebbe facendo sempre più concreto, con Vinicius che potrebbe seguire proprio Carlo Ancelotti nella sua nuova avventura in carriera. Nel corso di queste settimane si è parlato tanto di come i due si sarebbero potuto rincontrare in Brasile, dato che il tecnico di Reggiolo era (ed è) uno dei principali candidati alla panchina della Seleçao, ma il loro rapporto potrebbe proseguire altrove, completamente in un altro paese.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Repubblica, l’Al-Hilal sarebbe pronto ad offrire una cifra irragionevole al Real Madrid per strappargli Carlo Ancelotti e Vinicius prima del Mondiale per Club, proposta che se dovesse essere effettivamente presentata potrebbe davvero far valutare la situazione a Florentino Perez.

800MLN al Real Madrid: si tratta

L’Al-Hilal sogna in grande. Il club saudita spera di avere a disposizione per il prossimo Mondiale per Club Vinicius Junior e Carlo Ancelotti, al punto che sarebbe pronto a fare follie pur di convincere il Real Madrid e mettere in piedi una squadra che possa lottare per la vittoria finale.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Al-Hilal sarebbe disposto ad offrire anche 800 milioni di euro per liberare entrambi dal club spagnolo, cifra difronte alla quale neanche un presidente potente (e ricco) come Florentino Perez sarebbe in grado di abbassare lo sguardo e fare finta di niente. Da capire e valutare se effettivamente uno scenario del genere dovesse verificarsi, ma semmai dovesse succedere la palla passerà poi ai due interessati, che dovranno prendere una decisione importantissima sul loro futuro. Staremo a vedere.