Scelta fatta: Ancelotti in Serie A, ma avrà un “filo diretto” con il Real

Carlo Ancelotti saluterà il Real Madrid, ma pur approdando in Serie A, resterà in “filo diretto” con il club delle Merengues.

Il motivo è stato spiegato dall’estero, precisamente da The Athletic, per quanto riguarda proprio il tecnico di Reggiolo che saluterà anzitempo la sua Madrid, dando spazio al suo erede.

Sarà Xabi Alonso probabilmente il nuovo allenatore del Real Madrid, già nel corso del prossimo giugno. Perché, vivendo il Mondiale per Club da allenatore, lo spagnolo potrebbe già subentrare ad Ancelotti a fine campionato. Nel frattempo, i Galacticos, stanno preparando quello che viene definito “Ultimo Baile” per Carlo Ancelotti, con futuro che lo lega e lo legherà sempre al Real Madrid, per quanto viene raccontato.

Carlo Ancelotti lascia il Real Madrid con “riserva”: la notizia

Con riserva, l’addio al Real Madrid, per Ancelotti. Troppo importante la storia scritta al club delle Merengues tant’è che Florentino Perez, avrebbe già intenzione di proporre qualcosa di “storico” per il club al Santiago Bernabeu.

A parte il giusto tributo che vorrà dargli allo stadio, che sicuramente vedrà il tecnico di Reggiolo commuoversi per quello che è il suo legame speciale col popolo di Madrid e il club del Real, in piedi ci sarebbe un accordo da ambasciatore del club.

Una scelta a vita, quella del Real Madrid, di dare nell’immagine di Carlo Ancelotti la figura del Real. Al di là di quello che sarà poi il suo futuro in Serie A o come Commissario Tecnico del Brasile, Ancelotti potrebbe figurare come ambasciatore dei Galacticos. Madrileno a vita, insomma.

Dove allenerà Carlo Ancelotti? Due ipotesi in Serie A

Ci sono solo due ipotesi in Serie A, per il futuro di Re Carlo. Qualora dovesse evitare la scelta da Commissario Tecnico, col Brasile che lo ritiene idoneo per la figura al posto di Junior Dorival che è stato da poco licenziato, allora il ritorno in Italia per l’allenatore di Reggiolo, potrà consumarsi.

Si tratta, per Ancelotti, della possibilità di ritornare a casa. Non solo nella sua Italia, dove cerca il riscatto dopo la brutta parentesi al Napoli, ma anche in una delle sue città del cuore. Da una parte l’opzione Milan, per il ritorno in rossonero. Dall’altra, l’opzione in Capitale, al posto di Claudio Ranieri e a Trigoria, alla Roma. In un club che potrebbe clamorosamente trovare la Champions League per la rimonta messa in piedi dalla formazione giallorossa.