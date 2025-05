Infortunio doppio ed emergenza Juve: si allungano i tempi

Ha parlato in conferenza stampa Igor Tudor, nel giorno di vigilia di Bologna-Juventus, gara fondamentale per la corsa in Champions League.

Brutte notizie arrivano proprio dalla Continassa. “Speravo di averlo” ha annunciato Tudor che comunica così, in conferenza, quella che è l’emergenza totale che viene fuori alla Juventus, se si considera pure la squalifica di Kenan Yildiz. Senza il turco, si allungano i tempi anche per altri due calciatori, finiti KO di recente e che non saranno a disposizione per Bologna-Juve.

Un doppio infortunio che costringe alle scelte il tecnico croato. Igor Tudor ha preso voce in conferenza stampa, parlando di quello che resta da giocare in Serie A, prima del Mondiale per Club e con la voglia di qualificarsi nella prossima Champions League.

Assenza doppia per infortunio: guaio annunciato da Tudor

Sperava di contare su uno dei due calciatori, ma le cose non sono andate per il meglio. Lo confessa lo stesso allenatore che, in conferenza stampa, ha annunciato quella che è la tegola in casa Juventus.

Proprio nella settimana che rischia di diventare la più delicata, l’assenza pesantissima in Juve-Bologna. Soprattutto per la squalifica di Yildiz che ha commesso un’ingenuità enorme nello scontro violento con il giocatore del Monza e che ha portato, per la sua gomitata, non solo alle due giornate di squalifica, ma anche all’assenza che obbliga Tudor alle scelte, col Bologna.

Nella sfida da scontro diretto, non ci saranno né Koopmeiners né Vlahovic, entrambi per infortunio. E lo stesso Tudor pensava di poter contare su Vlahovic, che invece è indisponibile con i suoi tempi di recupero che si allungano.

Le parole di Tudor in conferenza stampa sull’emergenza Juve

Ha parlato in conferenza, Igor Tudor, delle condizioni di Dusan Vlahovic a causa del suo infortunio: “Non avremo Yildiz, come sapete. Non ci saranno Koopmeiners, Gatti, Cabal e Bremer. Assente pure Vlahovic purtroppo. Abbiamo provato oggi e speravo di contare su di lui, ma non ci sarà”.

Neppure in panchina, non potrà essere utilizzato Dusan Vlahovic che può aver “rovinato” i fantallenatori di mezza Italia che si sono affidati sul bomber serbo come soluzione in attacco al Fantacalcio, proprio a causa dei tempi di recupero che si sono allungati, senza rientro, sul suo infortunio. Un problema che arriva sul rush finale di campionato e che vede, nello scontro diretto per la Champions League, la Juventus costretta alle scelte. Davanti ci saranno Nico Gonzalez e Conceicao probabilmente, a supporto di Kolo Muani schierato come punta centrale.