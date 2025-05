Colpo di scena per l’Inter: partita rinviata

Dopo le emozioni dell’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona, colpo di scena in casa Inter: il match è stato rinviato

Dopo tre sconfitte consecutive l’Inter coglie uno spettacolare pareggio per 3-3 in casa del Barcellona nel match d’andata della semifinale di Champions League. Eroe della serata Denzel Dumfries che ha firmato una doppietta (più un assist), primo giocatore nella storia nerazzurra ad aver segnato due gol in una semifinale della più prestigiosa competizione europea, mentre Marcus Thuram dopo appena 30 secondi dal fischio d’inizio ha marcato di tacco la rete più veloce nella storia della ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Tuttavia, a prendersi la scena è stato il blaugrana Lamine Yamal che a 17 anni e 291 giorni è il più giovane marcatore in una semifinale di Champions League. Tutta la Spagna calcistica, infatti, ai piedi del classe 2007 che, come titolato dal quotidiano “Sport”, ‘ha impressionato il mondo‘ con giocate, serpentine e un gol alla Messi tanto da ricevere l’investitura a erede della ‘Pulce argentina’ dal quotidiano “As”.

Insomma, anche per merito dei nerazzurri, un match, quello al ‘Lluís Companys’, che è stato un inno al calcio o, per dirla con le parole di Pep Guardiola, che di spettacolo sul rettangolo verde se ne intende, ‘con partite del genere gli stadi sarebbero sempre pieni‘. Tuttavia, per un bis delle emozioni della serata di Champions in terra catalana i tifosi nerazzurri devono aspettare più del dovuto visto che con un autentico colpo di scena il match è stato rinviato.

Cambia l’orario di Juventus Women-Inter: si giocherà sabato 10 maggio alle 20.30

Dunque, verdetto rinviato al return match a ‘San Siro’, martedì 6 maggio, con gli uomini di Simone Inzaghi, arrivato con quella a Barcellona a quota 50 panchine in Champions League, settimo italiano a tagliare tale traguardo, che, al pari dei catalani, dovranno vincere entro i tempi regolamentari per volare all’Allianz Arena di Monaco di Baviera che ospiterà l’ultimo atto del più importante trofeo continentale. Altrimenti, sarà la lotteria dei rigori a designare la prima finalista della Champions League 2024-25.

Comunque, come anticipato nel primo paragrafo, in casa nerazzurra non è solo il discorso qualificazione alla finale della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ ad essere stato posticipato dal momento che è cambiato l’orario della sfida della prima squadra femminile contro la Juventus Women all’Allianz Stadium.

Come reso noto dal club bianconero con una nota pubblicata sui suoi canali social, il fischio d’inizio del match, in calendario sabato 10 maggio, sarà alle 20.30 e non più alle 18.00 come da programma originario. Dunque, solo un paio d’ore d’attesa in più per il ‘Derby d’Italia’ in versione femminile.