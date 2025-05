Xavi torna in panchina, accordo a sorpresa: la destinazione

La società ha rotto gli indugi ed ha deciso di puntare con forza sull’ex tecnico del Barcellona Xavi, che è pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza in blaugrana.

Tecnico giovane e moderno, il profilo è stato scelto dal club per rimpiazzare l’allenatore che non guiderà più la squadra per la prossima stagione.

Adesso si attende solo l’annuncio ufficiale riguardo la scelta sul sostituto che può essere proprio Xavi, che ha sbaragliato la concorrenza di altri grandi allenatori come Allegri che erano stati presi in considerazione dalla dirigenza.

Alla fine, il club ha deciso di puntare sull’ex Barcellona che è il profilo migliore per iniziare un nuovo progetto tecnico anche in prospettiva futura.

Una decisione sorprendete da parte della società che in queste ore ha avanzato un’altra offerta all’allenatore che è in procinto di accettare.

Tanti soldi sul piatto ed un progento vincente che dovrà portare la squadra a vincere ancora tanti trofei. Ecco perché alla fine lo spagnolo potrebbe rompere gli indugi e tornare di nuovo protagonista in panchina, in un campionato nuovo.

Xavi sta arrivando, colpo a sorpresa da parte del club che ha convinto l’allenatore

E’ notizia di oggi la decisione dell’allenatore di interrompere la sua avventura con la società.

L’addio, quello di Jorge Jesus, che era già nell’aria, con il tecnico pronto a firmare per diventare il nuovo ct del Brasile.

Ed è per questo motivo che, a pochi mesi dall’inizio del Mondiale per Club, la società si trova attualmente senza guida tecnica.

Un vero e proprio problema per gli arabi che non si aspettavano di vivere una situazione del genere. Ecco perché adesso si sono messi alla ricerca di un big per la panchina.

Xavi supera Allegri, è pronto a firmare con l’Al Hilal

Dopo l’addio, comunicato quest’oggi dal club, di Jorge Jesus, che non è più l’allenatore della squadra, la società si è subito messa alla ricerca di un sostituto.

Dopo le voci su Allegri, alla fine la società ha deciso di rompere gli indugi e di presentarsi alla porta dell’ex Barcellona. I sauditi, infatti, sono pronti a virare con forza su di lui e a nominare come nuovo allenatore dell’Al Hilal Xavi.

L’offerta sarebbe molto importante per il giovane tecnico spagnolo, attualmente libero dopo la fine del suo rapporto con i blaugrana. Adesso, quindi, non resta che attendere l’annuncio da parte della società che sta lavorando per formalizzare tutto il più presto possibile.