100 milioni in fumo: nuovo terremoto Juve

100 milioni di euro andati completamente in fumo, un nuovo “terremoto” vede come protagonista la Juventus

Lo scialbo e deludente pareggio di San Siro contro il Milan ha fatto storcere il naso a buona parte dei tifosi bianconeri (oltre a quelli rossoneri e gli amanti del calcio). Gli stessi che si aspettavano sicuramente un grande match. La Juventus, in questa stagione, continua a non convincere del tutto gli addetti ai lavori. Dito puntato contro Thiago Motta che, dopo un inizio incoraggiante, sta andando incontro alle prime difficoltà.

Una situazione molto complicata quella che sta vivendo la “Vecchia Signora”. Non solo dal punto di vista del gioco, ma anche in termini economici. In particolar modo in merito ad una importante cifra: 100 milioni di euro. Soldi che, fino a questo momento, non sono stati investiti nella migliore maniera possibile. Soprattutto su due acquisti estivi che stanno deludendo le aspettative.

Juventus, 100 milioni andati in fumo: delusione per i tifosi

Tra coloro che non sono soddisfatti di come stanno andando le cose, in casa bianconera, spicca sicuramente il nome di Fabio Ravezzani. Il noto giornalista e conduttore televisivo di “7 Gold” si è lamentato di due calciatori bianconeri che, fino ad ora, non sono riusciti a fare la differenza.

In particolar modo Teun Koopmeiners e Dogulas Luiz. L’olandese, arrivato negli ultimi giorni di mercato, doveva essere quel pezzo mancante del puzzle per fare il tanto ed atteso salto di qualità. Di reti, fino a questo momento, nemmeno una: né in campionato e nemmeno in Champions League. Fino ad ora solamente un assist, ma poco più. I sostenitori della “Vecchia Signora” si aspettavano decisamente molto da lui dopo le brillanti stagioni svolte con la casacca dell’Atalanta.

A oggi Koopmeiners e Douglas Luiz sono le vere delusioni del mercato Juve (100 mln il costo). L’olandese è irriconoscibile, anche se potenzialmente resta un gran calciatore. Eppure l’Atalanta vola anche senza lui. La Juve non ancora, malgrado sia sempre in campo. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) November 24, 2024

Una “Dea” che, nonostante la partenza del classe ’96, continua a volare in campionato e che non ha accusato affatto il suo addio. “Irriconoscibile nonostante resti un grande calciatore” ci tiene a precisare il giornalista sportivo. Discorso diverso, invece, per il nazionale brasiliano che non ha assolutamente impressionato l’Allianz Stadium.

Nessuna prestazione di alto livello per l’ex West Ham che sembra avere molta difficoltà nel giocare in Serie A ed in un contesto importante come quello bianconero. Il totale di quanto ha speso Giuntoli, per entrambi. è di ben 100 milioni di euro. Soldi che non sono stati ancora investiti in maniera esemplare. Almeno per il momento.