Il malato immaginario se ne va a giugno: via dalla Serie A dopo 13 anni

Il destino di questo calciatore di grande livello sembra ormai scritto: lascerà l’Italia con ogni probabilità a fine stagione.

Manca solo poco più di un mese all’inizio della prossima sessione di calciomercato, quella invernale che permetterà ai club di Serie A e non solo di rinforzare le rispettive rose con dei colpi di metà stagione. Sono diverse le squadre che hanno necessità di migliorare i propri reparti e per questo già si stanno muovendo per farsi trovare pronti.

Uno di questi club, forse il più bisognoso di tutti di rinnovamento, è la Roma. Ovvero la grande delusione della stagione, con ben tre allenatori cambiati nell’arco di pochi mesi. La famiglia Friedkin ha scelto di affidarsi a Claudio Ranieri come traghettatore per portare i giallorossi quanto meno in quota salvezza e senza ulteriori rischi, ma avrà bisogno di qualche innesto in più.

La società è pronta a spendere ed investire per poter far lavorare al meglio mister Ranieri. Ma per farlo serve sfoltire la Roma da qualche ‘ramo secco’, giocatori che non rappresentano più delle soluzioni primarie e sono dunque dati in partenza, anche se non sarà semplice trovare le giuste soluzioni.

Dybala, addio tra le polemiche: storia chiusa con la Roma

Non è da escludere che tra gli addii più sentiti e dolorosi, ma ormai necessari, vi sia anche quello di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, rimasto in maglia giallorossa nonostante la proposta shock in estate dall’Arabia Saudita, sembra giunto al capolinea della sua avventura.

La Roma non si fida più delle qualità atletiche e fisiche di Dybala, troppo spesso infortunato ed ai margini della formazione titolare per colpa delle sue condizioni precarie. Basti pensare che nell’ultimo mese è rimasto tra panchina e tribuna ben 6 volte, al massimo subentrando in corso.

Un parere piuttosto secco è arrivato dall’ex calciatore Angelo Di Livio, il quale all’emittente Retesport ha usato parole dure per definire l’ormai prossimo addio della Joya: “Dybala è ormai un malato immaginario, in carriera non mi è mai capitato di avere un compagno fragile come lui. Ormai il suo ciclo alla Roma è finito, sono sicuro che andrà via a fine stagione”.

Dunque si polemizza sulle condizioni di Dybala, troppo spesso timoroso per quanto riguarda i dolorini accusati in partita. Al massimo a giugno, con il contratto in scadenza, l’avventura giallorossa dell’ex Juve vedrà i titoli di coda.