Il regalo per Motta arriva dal Real Madrid: lo manda Ancelotti

Regalo in arrivo dal Real Madrid per la Juventus: Thiago Motta non può non essere felice, lo manda Carlo Ancelotti

Nella prossima sessione invernale di mercato, l’obiettivo prioritario della Juventus sarà quello di acquistare almeno uno o due difensori dopo i tremendi infortuni che hanno fatto fuori per il resto della stagione a Gleison Bremer e Juan Cabal.

Nella sfida disputata nel weekend contro il Milan, i bianconeri si sono presentati con appena 7 giocatori in panchina, di cui 2 portieri e solo 5 giocatori di movimento, segno di come gli infortuni stiano fortemente condizionando le scelte di Thiago Motta. Quanto accaduto non ha potuto non far scattare l’allarme in casa Juventus ed a gennaio Giuntoli avrà il suo bel da fare per cercare di dare una mano al proprio tecnico che sta davvero faticando nel mandare in campo un undici competitivo.

Sono tanti i nomi che nell’ultimo periodo sono stati accostati alla Vecchia Signora ed altri continuano ad aggiungersi con il passare del tempo. Giuntoli sta valutando diversi giocatori, cercando di capire quali possano dare le giuste garanzie e che possano calarsi perfettamente nell’ambiente bianconero.

L’ultimo nome in ordine di tempo ad essere accostato alla Juventus è quello di Fran Garcia, giocatore del Real Madrid che non sta trovando spazio ed Ancelotti sarebbe pronto a regalarlo ai bianconeri.

Juventus, il difensore arriva dal Real Madrid: piace Fran Garcia

Gennaio è sempre più vicino e Giuntoli sta continuando a sfogliare la margherita per scegliere quale difensore portare alla Juventus nella prossima sessione di mercato. Thiago Motta si aspetta rinforzi importanti e subito pronti a dare il loro contributo e per questo motivo il ds bianconero avrebbe messo nel suo mirino Fran Garcia, difensore del Real Madrid che potrebbe sbarcare a Torino con l’aiuto di Ancelotti.

Il tecnico italiano non gli sta concedendo troppo spazio fin qui e potrebbe anche dare l’ok alla cessione del giocatore che potrebbe avvenire solo a titolo temporaneo. Operazione che andrebbe benissimo alla Juventus se impostata con questi termini, soprattutto perché i bianconeri non possono permettersi un esborso economico importante visto che serviranno almeno 3 giocatori per rafforzare una rosa falcidiata dagli infortuni.

Classe 1999, Fran Garcia ha disputato 13 partite in questa stagione, 10 in Liga e 3 in Champions League, ma solo in 5 gare di campionato è partito titolare. Pur non avendo molte possibilità di partire dall’inizio, il terzino ha mostrato le sue ottime qualità sulla fascia, rivelandosi utile tanto in attacco quanto in difesa. Il profilo piace molto a Giuntoli, al momento non c’è alcuna trattativa con il Real Madrid, ma è senza dubbio un’idea che in casa bianconera piace molto e nelle prossime settimane potrebbero essere avviati i primi contatti coi blancos.