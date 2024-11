Nuovo scippo Napoli-Juve: colpo da paura

Partenopei e bianconeri, già rivali nella corsa al titolo, incrociano le loro strade anche sul mercato: l’affare è di quelli da leccarsi i baffi

Al momento, dopo 13 gare di campionato, il grande ex è davanti al giovane rampante di 4 lunghezze. Non poche, considerando che il Napoli di Antonio Conte ha già fatto visita alla Juve di Thiago Motta all’Allianz Stadium, strappando un prezioso pareggio. Un vantaggio che assume ancor più consistenza se si pensa che l’undici partenopeo ha anche già giocato a San Siro, con le due milanesi, raccogliendo 4 punti in 2 gare. Una doppia visita condivisa dal club bianconero, anch’esso uscito indenne, con due pareggi, dalla sfida alla Milano rossonerazzurra.

Lungi dall’aver preso una direzione ben precisa, la lotta scudetto è anzi più che mai appassionante. Sono ben 4 le squadre che inseguono il Napoli ad una sola lunghezza di distanza. Oltre ai Campioni d’Italia, ci sono anche Fiorentina, Lazio ed Atalanta a sognare in grande, pronte a sfruttare gli eventuali passi falsi degli azzurri.

Per ovviare al ritardo in classifica e ad una rosa che, in taluni ruoli – e per infortuni e per scelte fatte nel mercato estivo – sembra incompleta, il Dt bianconero Cristiano Giuntoli ha puntato un calciatore che sta facendo faville in Premier League. Un campionato che, grazie alle pregresse esperienze, è ben conosciuto anche dal tecnico salentino, deciso ad avviare una vera e propria battaglia di mercato con la sua ex squadra per arrivare al profilo desiderato.

Napoli e Juve in lotta per il talento inglese: cifre pazzesche

Fisico possente, dinamismo ma anche qualità al servizio dei compagni, Eberechi Eze è uno dei giocatori che più sta impressionando nell’avvio di stagione in Inghilterra.

Già nel giro della nazionale inglese fino al settembre del 2024, il centrocampista di origini nigeriane è stato curiosamente ignorato dal CT ad interim Lee Carsley per le ultime gare di Nations League nonostante un campionato disputato ad altissimi livelli con la maglia del Crystal Palace.

Qualcuno è già pronto a giurare che non appena entrerà in carica Thomas Tuchel, l’allenatore di grido chiamato a raccogliere la comunque non semplice eredità di Gareth Southgate, il 26enne diventerà uno dei pilastri della rappresentativa dei ‘Tre Leoni’.

Intanto, prima che il già altissimo prezzo salga alle stelle, Napoli e Juve avrebbero chiesto informazioni alla dirigenza delle ‘Eagles‘. A riportarlo è il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, che parla di circa 70 milioni di sterline come valore di mercato che il club londinese avrebbe attribuito al suo gioiello. Tanti, forse troppi, soldi da investire. Soprattutto se si parla di mercato invernale. Ma partenopei e bianconeri, decisi a portare la loro offensiva, restano fiduciosamente alla finestra…