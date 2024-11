Vlahovic più McKennie: scambio due per due Juve con clamoroso ritorno

L’operazione filtrata è clamorosa: Giuntoli prepara uno scambio pazzesco, Vlahovic e McKennie per un doppio grandissimo colpo invernale

Il tema calciomercato, in casa Juventus, non è mai stato tanto caldo. Perché la società torinese ha in mente diversi cambiamenti, probabilmente già a partire dalla sessione invernale che riaprirà in via ufficiale il prossimo gennaio. E così, dopo aver arricchito la rosa con grandi colpi in estate, la storia è pronta a ripetersi.

Tra i nomi in bilico non può non esservi quello di Dusan Vlahovic che, dopo aver fatto gli straordinari tra Juve e Nazionale, è finito ko per un problema muscolare saltando la super sfida di San Siro contro il Milan. Contrattualmente parlando, però, rischiano di arrivare i primi grandi problemi. Perché Vlahovic resta in scadenza il 30 giugno 2026 e senza rinnovo – al momento le parti non sono così vicine – la possibilità che il 24enne di Belgrado lasci Torino ci sono. E non sono così poche. Parallelamente la dirigenza torinese si è già guardata intorno alla ricerca di profili di spessore che, nel 2025, saranno chiamati ad arricchire il reparto avanzato a disposizione di Thiago Motta.

Su tutt’altra sponda c’è Weston McKennie che, dopo aver stupito tutti l’anno scorso da vero outsider, ha rinnovato ad agosto fino all’estate 2026. Ma il texano, che ha comunque inanellato 13 presenze con 2 reti e 2 assist in questa stagione, potrebbe comunque finire per dire addio alla Juventus. Già a gennaio, al pari di Vlahovic, per un’operazione di scambio che rischia di lasciare di stucco proprio tutti.

Via Vlahovic e McKennie: Juve, doppio scambio in Premier

La pagina ‘Juventus Mercato’ su ‘X’ ha lanciato una vera e propria bomba, che porterebbe sia McKennie che Vlahovic a dire addio ai bianconeri per accasarsi, nel mese di gennaio, in Premier League. C’è l’opzione Manchester United, dietro l’angolo, a fare scalpore.

Pare infatti, secondo la fonte, che Cristiano Giuntoli starebbe valutando un corposo doppio scambio da proporre ai ‘Red Devils’ nelle prime settimane del 2025. “Scambio di prestiti con Vlahovic e McKennie al Manchester United e Zirkzee e de Ligt a Torino“. Viene poi specificato come si tratterebbe di prestiti secchi, a titolo gratuito, con ogni discorso per eventuale riscatto che andrebbe poi affrontato non prima di giugno. Una doppia ipotesi davvero clamorosa, soprattutto quella che riguarda il centrale olandese che più volte è stato accostato al ritorno in maglia bianconera.

Ma de Ligt, d’altro canto, a Manchester non ha brillato e potrebbe favorevolmente accogliere un’idea Juventus, nel 2025. A due anni e mezzo dal suo addio, i bianconeri si ritroverebbero un centrale di altissimo livello utile a rimpiazzare l’infortunato Bremer. Ma anche una punta come Zirkzee che, in Serie A, ha dimostrato di poter fare la differenza. Staremo a vedere.