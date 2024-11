Ancora Juventus contro Napoli: follia da 70 milioni di euro

Sul mercato è ancora sfida tra Juventus e Napoli per lo stesso obiettivo: pronta una follia da 70 milioni di euro, Giuntoli e Manna al lavoro

Juventus e Napoli sono da sempre grandi rivali non solo sul campo ma anche fuori per diversi affari di mercato. Nel corso degli ultimi anni si sono divisi trofei e giocatori. Il passaggio è arrivato sia in maniera diretta come ad esempio Higuain sia indiretta dopo anni (vedi Sarri). Non solo calciatori ma anche tecnici e dirigenti. Basti pensare a Giuntoli e Manna che si sono letteralmente “scambiati” a distanza di un anno.

Proprio i due dirigenti ora sarebbero pronti ad entrare in rotta di collisione per lo stesso talento. Secondo le voci che arrivano dall’estero, Juve e Napoli avrebbero messo nel mirino il calciatore e sono pronti a fare un’offerta al suo attuale club di appartenenza, sebbene il prezzo sia di quelli folli! Si parla di 70 milioni.

Juve-Napoli, nuova sfida sul mercato: hanno lo stesso obiettivo!

Sia piemontesi che partenopei sono alla ricerca di elementi duttili da poter impiegare con più moduli, specialmente a centrocampo. Pur essendo ad oggi completi (è uno dei pochi ruoli dove la Juve non sembra aver bisogno di innesti) a giugno le cose potrebbero cambiare.

Un talento come Eberechi Eze fa gola a tutti. L’inglese gioca nel Crystal Palace e anche nella sua nazionale dove si sta mettendo sempre più in luce. Si tratta di un centrocampista offensivo che sa giocare sia come mezzala sia soprattutto come ala: le sue capacità gli permettono di essere impiegato in più ruoli con gli stessi risultati. Classe ’98, gioca nel Palace dal 2020 ed è esploso nelle ultime stagioni. Fin qui ha collezionato 4 gol e 2 assist in 12 presenze in una squadra che annaspa nei bassifondi della classifica di Premier League.

Presto potrebbe compiersi il salto di qualità con Juve e Napoli alla finestra. Secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, il giocatore è uno dei più promettenti sul panorama calcistico internazionale pur non essendo più giovanissimo. La serie A sembra fargli gola così come il giocare per un top club italiano. C’è però un ostacolo, dettato dal prezzo fissato dal Crystal Palace. Gli inglesi vogliono 70 milioni di sterline. Nonostante la richiesta molto alta, bianconeri e partenopei starebbero pensando di presentare un’offerta, ragionando sulla cifra e sulla formula.