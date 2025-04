Esonero a sorpresa: scelta fatta anche per la prossima stagione

Il deludente finale di stagione della squadra potrebbe avere delle conseguenze importanti sul futuro dell’allenatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza starebbe seriamente valutando la posizione in panchina del tecnico, sempre più vicino all’esonero. E pensare che fino a qualche mese fa nessuno mai avrebbe neanche lontanamente immaginato uno scenario del genere, ma le ultime sconfitte in campionato hanno fatto tornare sui propri passi la società, sempre più orientata a stravolgere i propri piani in vista della prossima stagione.

L’idea è infatti quella di cambiare allenatore, e l’impressione è che questo ribaltone possa verificarsi addirittura a stretto giro, nonostante le idee iniziali fossero altre.

Esonero a sorpresa in Serie A

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali e europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione nonostante manchi sempre meno alla fine del campionato.

Il rendimento deludente della squadra nelle ultime settimane avrebbe fatto storcere il naso alla dirigenza, che inevitabilmente si è trovata costretta a cominciare a mettere in discussione la posizione del tecnico. Nessuna decisione specifica sarebbe stata ancora presa, ma l’impressione è che lo stato maggiore del club sia sempre più orientato verso l’esonero dell’allenatore, soprattutto dopo l’ultima sconfitta in Serie A. Questa non è per niente piaciuta, soprattutto per il modo in cui è maturata, ed è per questo che si potrebbe decidere di cambiare non solo per salvare questo finale di stagione. ma anche per cominciare a programmare la prossima.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Orazio Accomando sui propri canali social, a differenza di quanto trapelato ieri, l’Udinese starebbe seriamente valutando la possibilità di esonerare Runjaic a poche giornate dalla fine di questo campionato. Una scelta forte che conferma però tutta l’insoddisfazione della dirigenza friulana dopo le ultime cinque sconfitte consecutive.

Scelta fatta anche per l’anno prossimo

Le strade dell’Udinese e di Runjaic si potrebbero separare prima del tempo. Stando al collega Orazio Accomando, infatti, dopo la sconfitta di Torino la dirigenza friulana starebbe seriamente valutando l’esonero del tedesco, che mai prima d’ora in carriera aveva collezionato uno score negativo così lungo.

C’è un dettaglio importante che il giornalista di DAZN ha voluto precisare all’interno del suo post: le parti potrebbero anche decidere di continuare insieme per queste ultime partite, ma le probabilità di vedere Runjaic sulla panchina dell’Udinese anche l’anno prossimo sono bassissime. Esonero o non esonero, dunque, poco cambia, perché alla fine sarà comunque addio. L’idea dei friulani sarebbe infatti quella di continuare con il tedesco fino alla fine della stagione, ma un’eventuale sconfitta contro il Bologna potrebbe costare cara all’allenatore. Staremo a vedere.