Fabian Ruiz torna in Serie A: si chiude grazie allo scambio

Dopo tre stagioni al Paris Saint Germain Fabian Ruiz potrebbe fare ritorno in Serie A nella prossima estate di calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Luis Enrique sarebbe pronto a scaricare l’ex Napoli per sostituirlo con un altro grande centrocampista che attualmente milita nel campionato italiano. Ed è per questo che starebbe uscendo fuori la possibilità dello scambio, con il PSG disposto ad utilizzare Fabian Ruiz come contropartita tecnica per arrivare a quello che è il vero obiettivo dell’allenatore spagnolo.

Parlare di affare prematuro al 24 di aprile è ancora piuttosto prematuro, ma già nei prossimi giorni potrebbero cominciare ad arrivare novità importanti su quest’operazione.

Fabian Ruiz torna in Serie A dopo 3 stagioni

Il futuro di Fabian Ruiz sembrerebbe ancora una volta in Serie A. Dopo 3 stagioni in quel di Parigi, il centrocampista spagnolo potrebbe essere scaricato dal connazionale Luis Enrique, intenzionato a rinforzare la propria mediana con i muscoli e l’intelligenza tattica di uno dei giocatori più forti del campionato italiano.

L’ex Napoli potrebbe dunque essere utilizzata come pedina di scambio per arrivare all’obiettivo, anche se nulla parrebbe al momento confermato. Lato giocatore trapelerebbe continuità e voglia di proseguire all’ombra della Tour Eiffel, ma l’impressione è che presto questa posizione cambierà, anche perché di rimanere in panchina per un anno intero quando l’anno prossimo ci sarà il Mondiale Fabian Ruiz non ne ha proprio voglia. Ed è per questo che l’idea di cambiare aria potrebbe allettarlo, ancora di più se si parla di Serie A e Champions League.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, Fabian Ruiz potrebbe finire alla Roma nella prossima stagione. Scenario interessante che potrebbe realizzarsi per via del forte interesse che il Paris Saint Germain nutrirebbe nei confronti di uno degli attuali campioni giallorossi, giocatore che Ghisolfi potrebbe lasciare partire solo difronte ad un’offerta irrinunciabile, proprio come quella che i parigini starebbero preparando.

C’è il ritorno di Fabian Ruiz grazie allo scambio

Fabian Ruiz potrebbe dunque vestire la maglia della Roma a partire dall’anno prossimo, il tutto perché il Paris Saint Germain lo potrebbe utilizzare come pedina di scambio per convincere la dirigenza giallorossa a lasciar partire uno dei pilastri della formazione di Claudio Ranieri.

Nulla di confermato, anche perché prima che le parti si siedano al tavolo per discutere ne passerà di tempo, ma l’interesse del PSG per Manu Koné è reale. Il francese sarebbe addirittura una richiesta esplicita di Luis Enrique, il quale si sarebbe detto disposto a perdere un pupillo come Fabian Ruiz per l’appunto pur di rinforzare con muscoli ed intelligenza tattica la sua mediana. L’asse Roma-Parigi potrebbe dunque infuocarsi la prossima estate, con il club capitolino che resta in attesa di movimenti concreti da parte dei parigini.