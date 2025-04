Milan, colpo a sorpresa dal City di Guardiola: affare 18MLN

Dato che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, al Milan non resta altro che cominciare a programmare la prossima stagione.

Ed è proprio quello che starebbero facendo dalle parti di via Aldo Rossi, con lo stato maggiore rossonero che parallelamente alla ricerca del nuovo direttore sportivo avrebbe anche cominciato a valutare quei profili con i quali andare a rinforzare la rosa. Tra questi è rientrato anche il talento del Manchester City di Pep Guardiola, giocatore per il quale il Milan sarebbe addirittura pronto ad investire una cifra piuttosto importate.

È ancora prematuro parlare di affare fatto, ma l’impressione è che la strada intrapresa possa avere come meta finale proprio la Milano rossonera.

Il Milan pesca in casa City un rinforzo per l’anno prossimo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dipenderà tanto da quello che questo finale di stagione regalerà alla formazione di Sergio Conceiçao. Oramai dal campionato il Diavolo non ha più nulla da chiedere, anche perché la distanza dalla zona Champions ed Europa League è importante a cinque giornate dalla fine.

C’è però ancora uno spiraglio di speranza per raggiungere l’Europa nella prossima stagione, e questo si chiama Coppa Italia. Vincere questo trofeo è tutto quello che il Milan deve fare, non solo per salvare la propria stagione (o forse no) ma anche per darsi credibilità agli occhi dei giocatori in vista della prossima estate di calciomercato. Nel frattempo, in attesa dei verdetti finali, il Diavolo si sarebbe cominciato a muovere d’anticipo su quei profili che vorrebbe portare a Milanello. Fra questi rientra anche il talento del Manchester City, un vero e proprio obiettivo dichiarato stando a quanto trapelato in queste ore dall’Inghilterra.

Secondo i colleghi del Telegraph, infatti, il Milan avrebbe seriamente messo nel mirino James McAtee, centrocampista offensivo dei Citizens classe 2002 che in questa stagione ha collezionato la bellezza di 25 presenze e 7 gol in tutte le competizioni.

Milan scatenato: affare da 18MLN

Il Milan potrebbe rinforzarsi con James McAtee nel prossimo calciomercato estivo. Stando ai colleghi del Telegraph, infatti, il Diavolo avrebbe seriamente messo nel mirino il classe 2002 del Manchester City, che per qualità e duttilità ricorda molto un’altro ex Citizens che ha già vestito la maglia rossonera, ovvero Brahim Diaz.

Per strapparlo a Guardiola potrebbero servire poco più di 18 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, ma il Milan deve guardarsi bene le spalle dal City stesso, che potrebbe utilizzare il ragazzo come contropartita tecniche in alcune operazioni sulle quali starebbe lavorando, come ad esempio quella per Gibbs-White del Nottingham Forest. In casi come questi risulterà essere decisiva la volontà del ragazzo, con il Milan che potrebbe sfruttare anche la figura di Kyle Walker per convincere McAtee a sposare il progetto rossonero. Staremo a vedere.