Assalto alla stella del campionato, il Milan vuole ripartire da lui

Colpo in vista della prossima estate per il Milan che è pronto a cambiare di nuovo molto al termine della stagione in corso.

I rossoneri sanno di dover rivoluzionare di nuovo staff e organico per cercare di tornare quanto prima ad essere competitivi con le altre big del campionato ed hanno messo nel mirino una stella della Serie A.

Sono giorni febbrili per quello che riguarda la ricerca di un nuovo direttore sportivo in casa Milan con i rossoneri che dovranno scegliere di fatto tra Tony D’Amico e Igli Tare con il dirigente dell’Atalanta che al momento appare in leggero vantaggio. La scelta del ds porterà poi a quella dell’allenatore con il quale si lavorerà per cercare di costruire una rosa all’altezza del Milan che possa portare i rossoneri a lottare da subito per grandi obiettivi. C’è però un nome che sembra già mettere d’accordo tutti con la dirigenza attuale del Milan che vuole provare a chiudere un importante colpo.

Milan, colpo in vista della prossima stagione: piace una stella del campionato

Stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, il Milan sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per Riccardo Orsolini in vista della prossima stagione. Cercato già durante lo scorso gennaio mettendo sul piatto 18 milioni di euro più il prestito di Noah Okafor, i rossoneri sarebbero pronti ad una nuova offerta per il gioiello del Bologna.

I rossoblu avevano risposto con un secco no alla proposta del Milan arrivata lo scorso inverno, considerando Orsolini un perno della propria rosa. L’ottima seconda parte di stagione dell’esterno offensivo ha fatto alzare ancora di più la sua valutazione con gli emiliani che difficilmente diranno addio al proprio giocatore per una somma inferiore ai 25 milioni di euro.

Molto dipenderà anche da quella che sarà la volontà di Orsolini stesso. L’esterno offensivo non ha mai nascosto di trovarsi molto bene in rossoblu e di essere felice di proseguire la carriera nella città e nel club dove si trova ormai da diversi anni. Molto dipenderà anche da quello che sarà il destino dei rossoblu in ottica europea. Nel caso in cui dovesse giungere un’altra qualificazione alle competizioni europee, il Bologna difficilmente se ne priverà.

Oltre al Milan anche il Napoli ha messo Orsolini nel mirino con l’ex Atalanta che piace molto ad Antonio Conte. La partenza di Kvaratskhelia non è stata rimpiazzata a dovere con i partenopei che hanno preso in prestito Okafor dal Milan ma lo svizzero sta facendo fatica ad imporsi in azzurro.