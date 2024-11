Calciatore contro il club giallorosso: “Ho fatto causa alla società”

Situazione davvero assurda per il club giallorosso, che si è visto recapitare una sorta di accusa formale da parte del suo calciatore.

Il mondo del pallone tendenzialmente è un ambiente considerato fortunato e speciale, visto che i calciatori che ne fanno parte e che riescono a diventare professionisti hanno una vita privilegiata. Non solo hanno la fortuna di aver trasformato la loro più grande passione in un lavoro, ma vantano anche stipendi da capogiro e svolgono un’esistenza sì impegnativa, ma allo stesso tempo privilegiata e piena di comodità.

Ma la vita dei calciatori non è così sempre tutta rose e fiori. Non mancano gli intoppi, gli ostacoli che rischiano di complicare le cose sul più bello. Situazioni scomode che possono andare dai semplici infortuni, che costringono a frenare l’ascesa di questi atleti, fino a situazioni un tantino più delicate ed intime. Come ad esempio screzi con allenatori o direttamente con le società a cui appartiene il loro cartellino.

È il caso di un calciatore italiano, rimasto attualmente svincolato, che nella sua ultima esperienza nel calcio che conta ha trovato l’ostilità di un club che lo avrebbe persino osteggiato. La sua testimonianza ha lasciato tutti i tifosi a bocca aperta, scatenando numerose reazioni.

L’esterno svincolato incolpa la sua ultima società: “Mi hanno trattato male”

Il protagonista di questa vicenda che sta facendo scalpore è un esterno destro italiano, che non sta riuscendo a trovare un nuovo ingaggio dopo la rottura improvvisa e molto negativa con il suo ultimo club. Parliamo di Gabriele Rolando, calciatore genovese classe ’95, cresciuto nella Sampdoria ma protagonista con molte squadre tra Serie A, B e C.

L’ultima deleteria esperienza in carriera lo ha visto sotto contratto con il Catanzaro, club che attualmente lotta per la promozione in massima serie. I calabresi avevano acquistato Rolando dalla Reggina, puntando sulle sue doti di corsa a tutta fascia. Peccato però che, dopo due stagioni tutt’altro che positive, il 29enne è stato messo alla porta a parametro zero.

Rolando ha rivelato a TMW di aver fatto causa alla società giallorossa: “Un’esperienza assolutamente negativa. Non per i tifosi che mi hanno sempre trattato bene ma per quanto riguarda la società mi hanno trattato male: non hanno mai digerito i miei ultimi infortuni, siamo in causa per una questione burocratica”.

Colpa dunque degli stop muscolari che hanno costretto Rolando a saltare gran parte della stagione 2022-2023, tra l’altro quella dello storico ritorno in B della squadra calabrese. Una questione delicata che ha frenato la carriera dell’ex Samp, ancora alla ricerca di una nuova squadra da cui ripartire.