Asllani lascia l’Inter ma resta in Serie A: affare da 15 milioni

E’ il momento dell’addio all’Inter per Asllani, il centrocampista viene ceduto dai nerazzurri: i dettagli dell’affare

L’Inter si lecca le ferite dopo la batosta nel derby di Coppa Italia, uno 0-3 pesante e inatteso per i nerazzurri che costa la perdita del primo traguardo stagionale e la possibilità, dunque, di continuare a coltivare il sogno del Triplete. Ciò che preoccupa maggiormente, in ogni caso, più della sconfitta in sé è la prestazione della squadra di Inzaghi, apparsa scarica soprattutto una volta andata in svantaggio e in grossa difficoltà nel cercare di recuperare. Diversi giocatori sotto tono, tra cui Krjstian Asllani, nuovamente deludente come spesso è accaduto.

In una ottica di fisiologica rotazione degli elementi per gestire le energie, l’albanese era stato schierato da Inzaghi come regista per fare le veci di Calhanoglu, partito dalla panchina. Ma Asllani non si è rivelato all’altezza del compito, fallendo l’ennesimo esame di maturità. Bocciatura piuttosto netta e inevitabile, con il titolare chiamato dalla panchina nel secondo tempo. La sensazione è che ormai per Asllani le opportunità siano finite, per cercare di mostrare il suo valore, e che a fine stagione si vada verso l’addio.

In mezzo al campo, l’Inter cercherà un salto di qualità, con innesti di giocatori più forti, mentre per l’ex Empoli si cercherà una nuova destinazione, provando a monetizzare dalla sua cessione. Da una squadra di Serie A potrebbero arrivare 15 milioni di euro, una proposta che potrebbe accontentare tutti.

Inter, la Fiorentina interessata ad Asllani: offerta viola in arrivo

Asllani, secondo alcune indiscrezioni di mercato, viene monitorato attentamente dalla Fiorentina, che sta preparando le mosse per la prossima stagione e riterrebbe di poterlo inserire nella propria linea mediana come interessante alternativa.

Un profilo che può fare al caso dei viola, considerato che il club non dovrebbe riscattare Adli dal Milan, cosa che invece fino a qualche mese fa appariva scontata. Il francese ha invece perso terreno nelle gerarchie di Palladino e dunque si deve trovare un giocatore che possa prendere il suo posto nella rosa. L’Inter, di fronte a una proposta da 15 milioni di euro, acconsentirebbe alla partenza di Asllani. Fatta salva l’eventualità di poter utilizzare il calciatore come pedina di scambio in un’altra trattativa, ipotesi che potrebbe cambiare nuovamente tutto. Il pensiero va a cosa potrebbe accadere nella corsa a Samuele Ricci del Torino.