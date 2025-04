Gatti svuota l’armadietto, via per 25 milioni: dove giocherà

Gatti può lasciare la Juventus al termine della stagione. I bianconeri pronti a salutarlo in cambio di 25 milioni: dove giocherà.

L’inattesa sconfitta rimediata contro il Parma ha complicato i piani della Juventus e messo in salita la strada che porta verso la qualificazione in Champions League. I bianconeri, scesi al quinto posto a -1 dal Bologna, considerano vitale la partecipazione alla prossima edizione del torneo continentale, sia per una questione di appeal internazionale che, soprattutto, economica. Mancare l’obiettivo, infatti, obbligherebbe il club a cedere qualche talento di proprietà: la lista, ad esempio, comprende il nome di Federico Gatti ritenuto non del tutto imprescindibile dalla dirigenza.

A confermarlo è il fatto che la trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2028, da ormai qualche giorno, si è arenata. Le parti sembravano essere sul punto di firmare un biennale ma, come detto, le interlocuzioni sono finite su un binario morto e non è chiaro, al momento, quando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’agente dell’ex Frosinone torneranno ad incontrarsi per fare il punto della situazione e condurre in porto l’operazione.

L’unica certezza consiste nel fatto che il manager ha provveduto a fissare il prezzo del cartellino del giocatore. Per acquistare il 26enne, autore di una rete e 2 assist nelle 40 apparizioni fin qui totalizzate, serviranno almeno 25 milioni. Cifra, questa, che consentirebbe alla Vecchia Signora di iscrivere a bilancio una sostanziosa quanto importante plusvalenza visto che per acquistarlo dai ciociari gialloblù nel gennaio 2022 ne erano serviti 9.

Mercato Juventus, Gatti può andare via: in arrivo 25 milioni

Sulle sue tracce c’è una società straniera che ha cominciato a riflettere in che modo rafforzare il proprio gruppo in vista di una probabile qualificazione in Champions. Si tratta del Nottingham Forest, quarto in Premier League a -1 dal Manchester City terzo a +1 dal Newcastle quinto. Gli inglesi, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, hanno effettuato alcuni sondaggi esplorativi facendo sapere di essere pronti ad approfondire il discorso e ad esaudire le pretese economiche della Juve.

Ulteriori sviluppi sono quindi attesi a stretto giro di posta. I bianconeri, a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale in Serie A, saluteranno poi Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani. Il 25enne serbo, in scadenza tra un anno, ha respinto al mittente ogni proposta di prolungamento e, pertanto, verrà ceduto al miglior offerente mentre con il polacco (mai sceso in campo a causa del grave infortunio rimediato a giugno) si lavorerà per la risoluzione. Il francese, infine, non ha convinto e una volta concluso il prestito secco farà rientro al PSG. Sarà un’estate molto movimentata in casa Juve.