Dalla Juve al Milan, l’accordo gela i bianconeri

Movimenti di mercato a gennaio che riguardano sia Juventus che Milan: entrambi i club sono pronti a mettere le mani sul gioiello.

Milan e Juventus si sono scontrare nell’ultimo weekend di campionato, dando vita ad una gara combattuta ma tutt’altro che brillante. Entrambe le rivali avevano bisogno di una vittoria importante sia per il morale, sia per avvicinarsi alla vetta della classifica. Ma lo 0-0 con cui è terminata la gara di San Siro ha allontanato sia rossoneri che bianconeri dal gruppone di testa.

Oltre al duello sul campo ed in classifica, Milan e Juve rischiano di sfidarsi anche sul mercato invernale. Tutte e due i club hanno bisogno e necessità di mettersi in moto per migliorare la propria rosa, o quanto meno per sopperire a delle mancanze evidenti che si sono notate in questi primi tre mesi di campionato. In particolare la squadra di Thiago Motta dovrà correre ai ripari dopo alcuni infortuni gravi, come quelli di Bremer e Cabal in difesa.

Un’altra intenzione da parte delle due società è quella di cercare di migliorare la fase offensiva. Il Milan ha molti tra attaccanti e mezze punte in rosa, ma alcuni di loro stanno deludendo le aspettative (il solo Pulisic sembra meritevole di applausi), mentre la Juventus è più sguarnita nel reparto d’attacco. Non a caso entrambe sono pronte a sfidarsi per una grande occasione di mercato in prestito.

Guler in partenza, Milan e Juve alla finestra: ma in pole c’è una terza squadra

Il calciatore di cui parliamo è Arda Guler, fantasista turco dalle qualità tecniche incredibili in forza al Real Madrid. Il classe 2005, cresciuto nel Fenerbahce, è stata la rivelazione dello scorso anno in camiseta blanca, mentre nella stagione in corso sta trovando molto meno spazio, anche per via degli ingaggi di Mbappé ed Endrick.

Sia Milan che Juventus sono molto intrigate dall’idea di prendere Guler e dargli lo spazio che merita a partire da gennaio prossimo. Secondo alcune voci che filtrano da Madrid, Carlo Ancelotti sarebbe disposto a cedere in prestito il giovane turco, così da farlo maturare il più possibile anche se lontano dal Santiago Bernabeu. Le due italiane ci proveranno, anche se la Juve è frenata dagli slot per calciatori extracomunitari già riempiti.

Inoltre, secondo quanto riportato da Caughtoffside, in pole per Arda Guler al momento c’è un terzo club: ovvero l’Arsenal, che ha rapporti spesso privilegiati con il Real (vedi le operazioni Ceballos o Odegaard) e che sta spingendo per avere il 19enne turco già dalla sessione di riparazione. Vero è che ai Gunners non mancano i talenti offensivi in rosa, ma l’opzione Guler è più che ghiotta.