È finita per il Milan, dramma totale: rossoneri fatti fuori

Il pari ottenuto in casa contro la Juventus ha lasciato l’amaro in bocca in casa Milan per l’occasione persa considerato il momento difficile dal punto di vista degli infortuni per i bianconeri.

Uno 0-0 che ha messo in mostra una sterilità preoccupante dal punto di vista offensivo in casa rossonera con gli uomini di Fonseca incapaci di rendersi pericolosi dalle parti di Di Gregorio per tutta la partita.

La situazione in campionato è davvero complicata per il Milan con i rossoneri che vedono allontanarsi sempre di più la testa della classifica con il forte rischio di mancare anche la qualificazione alla prossima Champions League considerata la grande concorrenza. Napoli, Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina hanno un altro passo rispetto agli uomini di Paulo Fonseca che stanno pagando anche un inizio di stagione da dimenticare dal punto di vista dei risultati.

Milan, non ci sono dubbi: è già finita per gli uomini di Fonseca

Paolo Condò ha espresso il suo pensiero su La Repubblica facendo il punto sulla stagione dei rossoneri, sentenziando che non ci siano più possibilità per il Milan di rientrare nella lotta per lo scudetto.

Il giornalista non ha dubbi: “Oltre a confermare il primato del Napoli in classifica, la 13^ giornata ha dato altre indicazioni, la principale è quella dell’uscita del Milan dalla corsa scudetto“. La classifica, effettivamente, vede i rossoneri a dieci punti dal Napoli che potrebbero diventare sette nel caso in cui gli uomini di Fonseca dovessero riuscire a centrare un successo nel recupero contro il Bologna.

Oltre al forte distacco dagli uomini di Antonio Conte vanno fatti i conti con quelle che sono le squadre che precedono i rossoneri in classifica. Gli azzurri sono al primo posto ma a nove punti di distacco dal Milan ci sono ben quattro squadre: Inter, Lazio, Atalanta e Fiorentina oltre alla Juventus leggermente staccata ed a sei punti dalla squadra di Fonseca. Una situazione molto difficile che sembra complicare i piani anche per una qualificazione alla prossima Champions League.

Un inizio di stagione davvero difficile per il Milan che dovrà cercare di cambiare marcia il prima possibile per non trovarsi di fronte al rischio di mancare l’obiettivo minimo stagionale, ovvero la conferma alla partecipazione alla Champions League. Se non dovesse giungere il posto tra le prime quattro non è da escludere che Paulo Fonseca possa essere allontanato dalla panchina al termine della stagione.