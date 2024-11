Juve spalle al muro: perde un altro attaccante

Altra batosta per la Juventus che perde un altro attaccante: adesso i bianconeri sono con le spalle al muro, Giuntoli disperato

Non arrivano buone notizie per la Juventus in vista della sessione invernale di mercato dove è chiamata a rinforzarsi dopo la lunga sequela di infortuni che ha drasticamente ridotto la rosa guidata da Thiago Motta.

A San Siro contro il Milan, i bianconeri si sono ritrovati con soli 5 giocatori di movimento in panchina, segno di come la situazioni infortuni sia molto grave. Oltre che in difesa, il tecnico italo-brasiliano si trova decimato a centrocampo ed in attacco dove ha perso anche Vlahovic per un piccolo problema muscolare accusato nel corso dell’ultima sfida disputata con la Serbia durante la sosta per le nazionali.

Sebbene siano state escluse lesioni, il serbo non è partito per la trasferta di Milano e resta in dubbio per la sfida di Champions League di questa sera contro l’Aston Villa, fondamentale per il percorso europeo della Juventus. I bianconeri stanno aspettando che arrivi presto gennaio per poter intervenire in maniera importante sul mercato ed i tifosi si augurano che Motta si inventi qualcosa nelle prossime gare per sopperire a tutte queste assenze.

Tuttavia, proprio in vista della sessione invernale di mercato, è arrivata un’altra batosta per il club bianconero che potrebbe dover salutare definitivamente uno dei suoi obiettivi principali, vale a dire Joshua Zirkzee, più lontano ora da Torino rispetto a qualche settimana fa.

Juventus, Zirkzee si complica: spunta anche l’Aston Villa

Che la Juventus sia sulle tracce di Joshua Zirkzee ormai non è più un segreto. I bianconeri seguono l’attaccante olandese fin dall’estate, ma il Bologna alzò un muro invalicabile ed alla fine il giocatore è finito in Inghilterra al Manchester United dove però non sta entusiasmando. I Red Devils sono pronti a far partire il giocatore anche in prestito per consentirgli di tornare ai suoi livelli e la Juventus ha riacceso il suo interesse per lui.

Se fino a qualche settimana fa l’olandese sembrava vicino ai bianconeri, però, le cose stanno cambiando nell’ultimo periodo. Sempre più squadre, infatti, stanno mettendo gli occhi su Zirkzee e secondo il noto sito Todofichajes.com anche l’Aston VIlla si è unito alla lista delle pretendenti. I Villans, rispetto alla Juventus e altri club italiani come Napoli e Fiorentina, altrettanto interessati, hanno una maggior disponibilità economica e sono un avversario molto temibile in fase di trattativa.

Considerato che la Juventus deve acquistare anche uno o due difensori non si può permettere di partecipare ad aste e per questa ragione la strada che porta a Zirkzee è sempre più complicata. I bianconeri si ritrovano con le spalle al muro in vista di gennaio per quanto riguarda la questione attaccante ed i tifosi temono che Thiago Motta sarà costretto a puntare solo su Vlahovic e Milik (quando rientrerà ndr.) per tutta questa stagione.