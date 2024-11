Arriva la smentita improvvisa: “Inter, niente di vero”

Arriva una smentita importante sul mercato, con l’Inter di mezzo: al momento non c’è nulla di vero, anzi si parla di rinnovo

Una possibile trattativa di mercato, che vedeva Beppe Marotta e i nerazzurri in primo piano, è stata smentita dal suo agente. A quanto sembra non c’è possibilità al momento di mettere in piedi il trasferimento.

In questa stagione il Napoli ha registrato la difesa e con la cura Conte i risultati sono tornati quelli del periodo di Spalletti. Meno spettacolare questa squadra, ma ugualmente redditizia, con l’impressione che la vetta della classifica non sia solo una questione momentanea. Si lotterà fino al termine con l’Inter e forse con qualche altro incomodo, vedi Juventus e Atalanta, ma di certo le carte in regola per essere competitivi ci sono tutte.

Proprio l’Inter ha messo nel mirino un giocatore del Napoli, che potrebbe far comodo alla squadra di Inzaghi. Sommer sta disputando una buona stagione, ma resta un portiere di 36 anni che non può garantire un lungo futuro. Per questo Marotta e Ausilio si stanno guardando intorno e avrebbero fatto un tentativo per Alex Meret, numero 1 del Napoli, in scadenza di contratto. Il classe ’97 scuola Udinese sta tornando su ottimi livelli dopo qualche alto e basso di troppo. Già lo scorso anno poteva arrivare a scadenza ma ha ottenuto il rinnovo automatico di un anno per il numero di presenze messe insieme.

Meret nel mirino dell’Inter, arriva la smentita del suo agente: si tratta il rinnovo con il Napoli

A parlare della situazione di Meret è stato anche il suo agente, Federico Pastorello, ai microfoni dei colleghi di Calciomercato.it: “Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto e il Napoli su questo è d’accordo, però chiaramente c’è un aspetto finanziario su cui bisogna discutere”.

Poi aggiunge: “Posso dire tranquillamente che tutte le voci che ci sono e che leggo non sono assolutamente vere. Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quelle del rinnovo“. Insomma difficilmente si potrà vedere un Meret lontano da Napoli nel prossimo futuro. L’Inter deve farsene una ragione, con Beppe Marotta che probabilmente rivolgerà la propria attenzione altrove per individuare un nuovo numero uno al posto di Sommer.