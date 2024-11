Esplode la bomba Kvaratskhelia: addio già a gennaio

Esplode la bomba che riguarda Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano lascia il Napoli e dice addio già a gennaio! Clamorosa svolta, le ultime

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è sempre più in bilico. I tifosi azzurri sono spaventati dal perdere il miglior asso nella scuderia a disposizione di Antonio Conte. Il georgiano ha dimostrato di saper fare la differenza con qualsiasi allenatore sia arrivato nel capoluogo campano da quando nel 2022 sbarcò in azzurro. Da Spalletti a Conte, passando per i tre tecnici della scorsa sciagurata stagione, la costante (a volte l’unica) è stata il georgiano, sempre tra i migliori.

Il rinnovo però tarda ad arrivare. Il suo contratto è ancora fermo a 1,7 milioni di euro circa bonus compresi, ovvero lo stipendio che percepisce dalla sua firma col club partenopeo. Attualmente è in scadenza nel 2027. Tra l’entourage e la società non riesce a trovarsi una quadra e la fumata bianca è ancora lontana. Sono due i punti critici e di difficoltà.

Kvaratskhelia-Napoli, addio già a gennaio? La situazione

Il primo riguarda la distanza tra domanda e offerta. De Laurentiis e Manna si sono spinti ad offrirgli fino a 6 milioni di euro l’anno, gli agenti vorrebbero alzare la soglia ad 8 milioni. Ma non è questo il problema principale, ci si può venire incontro. La vera problematica è rappresentata dalla clausola rescissoria da inserire nell’accordo!

La società azzurra la vorrebbe a tre cifre, ADL è disposto a scendere dalla richiesta iniziale di 120 milioni a 100, ma non meno. L’entourage del georgiano, invece, la chiedono non più alta di 70-80 milioni. In questo scenario cercano di inserirsi i club interessati a Kvara, nella speranza di strapparlo al Napoli sin da subito. Addirittura a gennaio! Il giocatore piace molto al Barcellona con Deco e Laporta che hanno già in mente un piano per arrivare al fantasista quanto prima.

Secondo quanto riportato in Spagna dal portale elnacional.cat, il Barça tiene d’occhio la situazione relativa a Kvara. Il giocatore è molto allettato dalla possibilità di trasferirsi nel club catalano. Deco può vendere Frenkie de Jong alla riapertura delle trattative nel primo mese dell’anno: con i soldi ricavati da questa cessione può andare all’assalto del georgiano sin da subito. Gli spagnoli hanno bisogno di un colpo importante per continuare a sognare Champions e Liga. Al momento tutto dipende da come si evolveranno i colloqui tra Napoli e giocatore ma il Barcellona segue la situazione con interesse ed è pronto ad inserirsi appena ne avrà l’occasione.