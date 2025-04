Tegola Bastoni, mazzata per i nerazzurri nel momento più delicato

L’Inter teme di perdere Alessandro Bastoni: l’ultim’ora ha gelato i tifosi nerazzurri, una mazzata che proprio non ci voleva.

Alessandro Bastoni è pronto a tornare in campo sia domani nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan che domenica nel match di campionato a Parma contro i gialloblu. Il difensore italiano ha scontato la squalifica – era stato espulso nel finale della sfida con l’Atalanta – che lo ha costretto a saltare la gara casalinga contro l’Udinese, poi vinta 2-1 dall’Inter grazie alle reti di Arnautovic e Frattesi.

Bastoni è uno degli elementi a cui si affida maggiormente Simone Inzaghi per questo finale di stagione che potrebbe regalare tante emozioni ai tifosi nerazzurri. Anche in questa stagione l’ex Atalanta e Parma è uno dei migliori della rosa interista: sono finora 41 le presenze tra campionato e coppe con un gol (contro il Cagliari) e 5 assist.

Il difensore di Casalmaggiore, che compirà 26 anni il prossimo 13 aprile, è ormai una delle colonne dell’Inter: dalla stagione 2019-2020 a oggi Bastoni ha totalizzato 242 presenze in maglia nerazzurra dando un contributo decisivo alle tante vittorie conquistate dal club milanese in questi anni. Tuttavia proprio questa enorme crescita del giocatore sta attirando l’attenzione di alcuni top club esteri, disposti a mettere sul piatto una cifra gigantesca pur di portarlo via dalla Pinetina.

Tegola Bastoni: ora l’Inter rischia davvero di perderlo

La squadra che sta mostrando più interesse per Bastoni è il Real Madrid. Già in passato i Blancos avevano bussato alla porta dell’Inter per chiedere informazioni sul difensore: la trattativa non è decollata ma il club del presidente Florentino Perez vorrebbe lanciare un nuovo assalto in estate.

Le indiscrezioni rivelano infatti che il Real è pronto a offrire la bellezza di 65 milioni di euro per convincere il presidente Marotta a lasciar partire il giocatore. Il suo contratto con i nerazzurri scade nel 2028: per sedersi al tavolo delle trattative l’Inter chiede circa 80 milioni, una cifra che lo farebbe diventare uno dei difensori più costosi di sempre. Le parti potrebbero trovarsi a metà strada: con un’offerta da 70-75 milioni da parte dei Galacticos l’affare potrebbe chiudersi abbastanza velocemente.

Bastoni si trova benissimo all’Inter e vorrebbe proseguire la sua carriera in nerazzurro: tuttavia anche per lui sarebbe difficile rifiutare la chiamata del Real Madrid. Sul difensore lombardo si registra anche l’interesse del Bayern Monaco, ma attualmente davanti a tutti c’è proprio il club di Florentino Perez.