Guai grossi per Donnarumma: futuro shock

Guai grossi in vista per Gianluigi Donnarumma: il futuro del portiere azzurro può essere scioccante, non si intravede ancora la soluzione!

Gianluigi Donnarumma sta attraversando un periodo molto delicato e difficile al PSG. Luis Enrique, infatti, dopo alcuni errori nelle ultime partite ha deciso di cambiare tra i pali e affidarsi al giovane russo Matvéi Safonov, acquistato questa estate per circa 20 milioni di euro dal Krasnodar. I parigini vogliono far valere la spesa compiuta e alla prima opportunità hanno fatto fuori il portiere della Nazionale.

Una situazione non facile per l’italiano, non è la prima volta che gli capita da quando è a Parigi. L’impressione è che lì non gli si perdoni nulla e al primo errore la piazza nonché gli addetti ai lavori lo vorrebbero in panchina. Era già capitato al suo arrivo con Keylor Navas. Alla lunga l’ex Milan riuscì a conquistare la titolarità. Altro punto critico la scorsa stagione dopo diversi errori compiuti in autunno con Luis Enrique che in quel caso rimase fermo sulle sue posizioni, concedendo fiducia all’azzurro nonostante la critica e i tifosi volessero diversamente. Fino al nuovo avvicendamento di quest’anno.

Donnarumma è nei guai! Futuro incerto, la situazione

Più in generale si ha l’impressione che in Francia Gigio non sia ben visto e si attenda il primo errore per “farlo fuori”. La stampa francese si è più volte chiesta se il portiere azzurro era quello giusto per il PSG. I guai per lui potrebbero essere appena iniziati con una scelta futura da far rabbrividire lo stesso portiere.

Secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, Luis Enrique al momento non ha nessuna intenzione di cambiare tra i pali e vorrebbe continuare a lungo con Safonov, tra l’altro autore di diverse parate contro il Tolosa. In Champions, invece, contro il Bayern Monaco qualche uscita a vuota è stata compiuta così come non è sembrato immune da colpe sul gol subito da Kim. Vedremo quale sarà la decisione del tecnico ex Roma ma ad oggi tutto lascia pensare che si andrà avanti col russo tra i pali. Luis Enrique ha liquidato la questione dicendo che nessuno ha il posto garantito e il portiere non fa eccezione.

Con questo scenario sullo sfondo è probabile che Donnarumma decida di dire addio al PSG quanto prima, già la prossima estate. Ci sono diverse squadre pronte ad accoglierlo, a partire dalla serie A. Juve e Inter su tutte potrebbero riaprirgli le porte del campionato italiano. L’unico problema è rappresentato dall’alto ingaggio del portiere, fuori dalla portata di tutti in Italia.