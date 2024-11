Maxi scambio per la Juve: a gennaio salta tutto

Un clamoroso scambio con la Juventus è virtualmente saltato: annuncio a sorpresa, i tifosi bianconeri non riescono a crederci

Archiviata la partita contro l’Aston Villa, in casa Juventus si pensa ai prossimi impegni. Lecce, Bologna ma soprattutto Manchester City, con la squadra di Guardiola in piena crisi di gioco e risultati. Il campo, dunque, può fruttare soddisfazioni ai ragazzi di Thiago Motta. Nel frattempo, però, a tenere banco è sempre il calciomercato.

Giuntoli ha le idee chiare per il mese di gennaio, con la sessione invernale di mercato – che riaprirà tra una manciata di settimane – come palcoscenico per nuovi importanti cambiamenti al gruppo allenato da Thiago Motta. La priorità era e rimane una: la difesa. La firma di un nuovo centrale difensivo è essenziale, visti i gravissimi infortuni occorsi a Bremer prima e Cabal poi che hanno messo il brasiliano ed il colombiano fuori gioco per praticamente tutta la stagione. Una doppia tegola tremenda che sta comunque limitando parecchio l’allenatore italobrasiliano.

Occhio anche all’attacco, dove Dusan Vlahovic è sempre più solo. La punta serba non ha compagni in grado di sostituirlo all’occorrenza: Milik non sta dando garanzie sul piano fisico e Motta in più di un’occasione ha dovuto ricorrere ad esperimenti più o meno azzardati per fare tirare il fiato al classe 2000. A gennaio, però, vi sarà l’opportunità di approfittare delle occasioni low cost, magari con scambi che coinvolgano calciatori non più in primo piano. Ed è questo lo scenario che riguarda proprio un potenziale scambio, già virtualmente saltato: la rivelazione ha gelato il popolo bianconero.

Juventus, scambio e ritorno: è saltato tutto

Fari puntati in casa Manchester United dove Joshua Zirkzee è già un corpo estraneo. Prima con ten Hag, adesso con Amorim: l’olandese non riesce a brillare in Premier League e nelle ultime settimane si è parlato con insistenza della possibilità di ritornare in Italia, con la Juventus in primo piano.

Una smentita secca, che non lascia spazio ad alcun dubbio. Il ventilato scambio tra Juventus e ‘Red Devils’ che porterebbe l’ex Bologna in bianconero e Douglas Luiz all’Old Trafford non è fattibile. Secondo ‘Calciomercato.com’, infatti, non vi sarebbe alcun fondamento dietro questo possibile affare, ‘smontato’ ancor prima di nascere. Il centrocampista brasiliano non sta vivendo un momento brillante in bianconero e, anzi, è finito spesso e volentieri tra le seconde linee.

La Juventus sta infatti valutando il suo futuro, visti gli enormi costi che ha dovuto sostenere la scorsa estate per portarlo a Torino. Una situazione praticamente identica a quella di Zirkzee. Ma ad oggi, a questo punto, non vi sarebbe proprio nulla. Il mercato, si sa, ha tanti modi per stupire: lo scambio tra Juventus e Manchester United, però, non si farà.