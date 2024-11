Scambio choc con il Milan: ecco il nuovo bomber

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre più e i club sono al lavoro per cercare di mettere in atto le mosse giuste per sistemare i propri organici.

Le società sono attive però anche per quello che riguarda la prossima estate. Il Milan sa bene quali saranno i ruoli da sistemare per migliorare la propria rosa ed uno di questi è quello relativo al centravanti.

In estate, per sostituire Olivier Giroud sono arrivati sia Alvaro Morata che Tammy Abraham. Se lo spagnolo ha firmato un quadriennal che il Milan ha tutta l’intenzione di rispettare, per l’inglese potrebbe esserci l’addio già alla fine della stagione in corso. La punta è infatti ancora di proprietà della Roma che non sembra intenzionata a fare sconti per il centravanti. L’alto ingaggio percepito dall’ex Chelsea poi complica le cose con il Milan che con ogni probabilità guarderà altrove per affiancare a Morata un altro attaccante di livello internazionale.

Calciomercato, dall’Inghilterra nuova idea per l’attacco: che scambio

L’Arsenal è fortemente interessato al cartellino di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è probabilmente il miglior giocatore del Milan in questa prima parte di stagione e, per arrivare all’ex AZ Alkmaar in vista della prossima estate, i Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Gabriel Jesus più soldi.

Il centravanti brasiliano non sta di certo vivendo la sua migliore stagione ed il suo addio a fine campionato è più che probabile con la punta che si troverebbe a due anni dalla scadenza del contratto con il club inglese. L’Arsenal sarebbe quindi disposto a mettere sul piatto l’ex giocatore del Manchester City più un conguaglio da circa 10 milioni di euro per riuscire a portare Reijnders alla corte di Arteta.

Al momento il Milan non ha nessuna intenzione di lasciar partire Reijnders considerato anche il fatto che in mezzo al campo i rossoneri sono con gli uomini contati. Il club meneghino ha tutta l’intenzione invece di andare a rinnovare il contratto del centrocampista facendogli firmare un accordo fino al giugno del 2029 più un’opzione per prolungare fino al giugno del 2030.

Reijnders potrebbe così legarsi di fatto a vita al Milan dove sta diventando un punto di riferimento sia per il gioco che per lo spogliatoio rossonero. Sarà però fondamentale vedere che tipo di offerta sarà in grado di mettere sul piatto l’Arsenal per provare a convincere il Milan che potrebbe avere necessità diverse al termine della stagione in corso.