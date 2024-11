Simeone all’Inter, scambio di panchine (e di calciatori) con Inzaghi

Il Cholo Diego Simeone nuovo allenatore dell’Inter: scambio di panchina con Simone Inzaghi e nella maxi operazione coinvolti anche due calciatori

Primo posto in classifica, gli ottavi pressocché ipotecati – anche se mancano ancora tre gare alla fine della prima fase – con quattro vittorie ed un pareggio e nessun gol incassato. Questa è l’Inter formato Champions League, una squadra solida che al momento sta impressionando – ma non più di tanto – in tutta Europa. Ed in un momento in cui le grandi toppano o sono in difficoltà – vedi Real Madrid e Manchester City, le due vincitrici delle ultime due edizioni – i nerazzurri possono davvero intromettersi a pieno tutolo nella corsa alla coppa.

L’obiettivo è d’altronde chiaro: si punta a vincere sia il campionato che la competizione continentale, il vero cruccio di Marotta e di tutto il club nerazzurro che vuole mettere in bacheca il trofeo che manca dal 2010. Sarebbe la perfeta chiusura del cerchio per Simone Inzaghi che ha fin qui vinto ogni trofeo con i nerazzurri, eccetto proprio la Champions.

L’immagine indelebile del ventesimo scudetto, quello della seconda stella, lo terrà impresso per sempre nella storia del club e l’arrivo della Champions poterbbe anche indurlo a lasciare i nerazzurri al termine della stagione per una nuova esperienza, magari all’estero.

Inter, non solo Simeone: anche un pilastro dell’Atletico

Ed all’orizzonte si profila un clamoroso scambio di panchine tra Inter ed Atletico Madrid: Simone Inzaghi nella capitale spagnola e Diego Simeone a Milano. Anche il Cholo, infatti, sta meditando l’addio ai colchoneros dopo ben 13 anni. Il contratto dell’argentino con l’Atletico scadrà nel 2027 ma sembra ormai pronto a cambiare aria: il tutto nonostante i risultati ottenuti anche in questa stagione sono decisamente in linea: nove punti in cinque gare di Champions (reduce, però, da due vittorie di fila) e terzo posto in Liga alle spalle di Barcellona e Real Madrid.

Simeone ha aperto all’addio ed ha più volte speso parole d’elogio per l’Inter, club nel quale ha militato per tre stagioni vincendo anche una Coppa Uefa. E lo scambio di panchine tra i due club poterbbe portare anche ad un clamoroso scambio di calciatori: Le Normard, roccioso centrale finirebbe in nerazzurro, andando a colmare anche quella lacune di un ricambio – anche generazione e di eserienza – per Acerbi mentre Calhanoglu lascerebbe Milano per diventare il nuovo regista dell’Atletico Madrid.