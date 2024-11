Calciatore contro la Juventus: “Causa per mobbing”

Il calciatore pronto ad andare contro la Juventus: “Causa per mobbing”. Non sono affatto mancate le polemiche

Una Juventus rimaneggiata conquista un prezioso punto, in quel di Birmingham, contro l’Aston Villa. I bianconeri di Motta hanno addirittura “rischiato” di portare a casa il bottino pieno, se non fosse stato per Emiliano “Dibu” Martinez che ha compiuto un vero e proprio miracolo salvando il pallone a pochi centimetri da una sicura rete.

La squadra, ritornata a Torino, adesso si concentra solo ed esclusivamente al prossimo impegno di campionato: quello contro il Lecce, in trasferta, di mister Giampaolo che ha ritrovato la vittoria dopo mesi. Anche se, proprio in casa bianconera, l’atmosfera non è affatto delle migliori. Tutto per “colpa” di un calciatore che potrebbe seriamente fare causa per mobbing alla “Vecchia Signora”.

Juventus, l’atleta pronto a fare causa per mobbing: cosa succede

Poco prima dell’inizio del campionato il tecnico Thiago Motta è stato fin troppo chiaro: “Chi non lo reputo non idoneo non è in rosa“. Tra i calciatori che non fanno parte della squadra spicca il nome di Arthur. Il centrocampista brasiliano, infatti, è fuori da ogni tipo di progetto tecnico dell’italo-brasiliano. Una situazione molto particolare per l’ex Barcellona che vorrebbe tanto mettersi in mostra. Anche perché la sua ultima presenza risale allo scorso campionato quando vestiva la maglia della Fiorentina.

A questo punto la pista più probabile porta a quello di un addio inevitabile nella prossima sessione invernale di calciomercato. Anche se, allo stesso tempo, pare che il calciatore non abbia intenzione di accettare la prima offerta che gli arrivi. Valuterà, infatti, con estrema attenzione tutte le richieste che arriveranno al suo agente. Il suo futuro potrebbe continuare ad essere in Serie A, ma con un’altra maglia. L’idea porta al Bologna dove ritroverebbe mister Italiano che lo esaltò nella città viola.

Fossi in Arthur farei causa per mobbing. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) November 27, 2024

Nel frattempo, però, per il calciatore arriva un clamoroso “assist” dai social network. L’idea porta il nome di Graziano Carugo Campi. Direttamente dal suo profilo ufficiale di “X” il giornalista, e noto tifoso bianconero, ha voluto lanciare un vero e proprio consiglio al classe ’96. Ovvero? Quello di fare causa alla Juventus per mobbing.

Campi, rispondendo ad un altro utente, ha precisato che in questo modo potrebbe ricevere il reintegro in rosa oltre ad un risarcimento. Nel caso di una possibile rescissione: “Sarebbe minusvalenza da 15 milioni di euro e stipendi pagati, quindi peggio per la Juventus“.