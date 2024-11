Dal Milan ai giallorossi a gennaio: se ne liberano per due spicci

Uno dei veterani del roster meneghino potrebbe lasciare Milanello già nella sessione di gennaio: giallorossi pronti al colpo low cost

Da Capitano a riserva, il passo può essere breve. Più rapido di un batter di ciglia. Da Capitano a giocatore che, al momento, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2025. E che potrebbe verosimilmente lasciare, dopo tanti anni di onorata militanza, il club della sua vita già nella sessione invernale di gennaio.

Si fatica un po’ a comprendere la coerenza del percorso in rossonero del nativo di Brescia, passato in relativamente poco tempo dall’essere una colonna della retroguardia rossonera a giocatore utile per le rotazioni, ma non pedina insostituibile.

Certo, l’assenza forzata di un mese – da metà settembre a metà ottobre – prima per un problema agli adduttori, poi per uno al polpaccio, lo ha di fatto reso indisponibile per diverse gare. Ma anche una volta tornato a disposizione, Davide Calabria è stato usato quasi col contagocce dal tecnico Paulo Fonseca.

Relativamente alle sole gare di campionato – nell’ultima trasferta europea a Bratislava il lusitano gli ha nuovamente affidato una maglia da titolare – nelle ultime 4 partite parliamo di soli 7′ in campo spalmati in due differenti uscite dalla panchina. Davvero troppo poco per uno dei leader dello spogliatoio rossonero. E soprattutto un deciso segnale sulla mancata volontà di Furlani ed Ibrahimovic di proseguire con un matrimonio che va avanti da sempre, visto che il giocatore è un prodotto delle Giovanili del Milan.

Calabria al passo d’addio: cessione low cost in vista

Come riportato dal sito turco ‘Haberturk.com‘, il Galatasaray, già intenzionato a pescare a piene mani dalla nostra Serie A, avrebbe messo nel mirino il laterale rossonero per il mercato di gennaio.

Il tecnico dei giallorossi Okan Buruk è andato in vacanza in Italia con Abdullah Kavukçu, uno dei vicepresidenti del club di Istanbul, durante la pausa per le nazionali. Buruk e Kavukçu avrebbero incontrato a Milano il manager degli intermediari George Gardi, scambiando idee sulla strategia da adottare nella finestra invernale di scambi.

Il nome di Calabria fa gola anche, ma non solo, per la succitata posizione contrattuale del calciatore. Il Milan ovviamente si accontenterebbe anche di un piccolo indennizzo economico, visto che lo spettro di perdere il terzino a costo zero a luglio è sempre più concreto. L’affare potrebbe chiudersi per circa 3-4 milioni di euro. Una valutazione davvero esigua per un calciatore che fino a qualche mese fa era uno dei condottieri della retroguardia rossonera.