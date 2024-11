Guardiola con le spalle al muro: a gennaio colpaccio dall’Inter

Crisi nera per il Manchester City, Guardiola cerca rimedi sul mercato: nel mirino un big dell’Inter, possibile assalto a gennaio

Il periodo nero continua per il Manchester City. Mai i Citizen avevano vissuto un’astinenza da vittorie come quella dell’ultimo mese dall’arrivo di Pep Guardiola. E lo stesso tecnico, dall’inizio della sua carriera in panchina, mai si era ritrovato a gestire una situazione del genere, anche in altri lidi. Una circostanza atipica che potrebbe costringere il club e lo stesso manager a trovare le contromisure sul mercato, già nel mese di gennaio. E l’uomo giusto per la svolta potrebbe essere un big dell’Inter.

Cinque sconfitte consecutive, interrotte solo da un pareggio che ha il sapore amaro della debacle. Guardiola e il suo City non vincono dal 26 ottobre, giorno del successo di misura contro il modesto Southampton. Da quel momento si sono susseguite il 2-1 in Coppa di Lega contro il Tottenham, la sconfitta con il Bournemouth con lo stesso risultato, il tracollo per 4-1 contro lo Sporting, il 2-1 in trasferta contro il Brighton e il disastro dell’Ethiad contro gli Spurs nell’ultima di campionato.

Un pokerissimo di insuccessi che ha addolorato Guardiola e i tifosi oltre misura, ma che è stato reso ancora più difficile digerire dal paradossale pareggio in Champions contro il Feyenoord, arrivato negli ultimi minuti dopo essere andati in vantaggio per 3-0. Davanti a una situazione del genere, è naturale cercare rimedi ovunque sia possibile trovarne, anche sul mercato.

E proprio per sopperire all’infortunio che secondo molti avrebbe scatenato la crisi di questo periodo, quello del Pallone d’Oro Rodri, Guardiola avrebbe deciso di tentare un assalto disperato a un top player dell’Inter già nel mercato di gennaio.

Guardiola all’assalto dell’Inter, nel mirino il pupillo di Inzaghi: i tifosi tremano

Si può spiegare un’involuzione come quella del City, almeno a livello di risultati, solo con l’infortunio di un giocatore, per quanto fenomenale come Rodri? La risposta più logica, in uno sport di squadra, sarebbe un secco ‘no’. Anche e soprattutto perché la rosa del City è costruita per sopperire a ogni tipo di infortunio o di incidente di percorso.

I talenti a Guardiola non mancano, e forse il problema potrebbe essere più di natura mentale che non tecnica. In un momento così nero è però chiaro che un rinforzo importante sul mercato potrebbe comunque rappresentare una manna dal cielo, e a volte anche l’arrivo di un solo uomo può servire a dare la sveglia a un intero gruppo in questo momento ‘inceppato’, vittima di fantasmi che vanno oltre il campo e oltre gli avversari.

Servirebbe un uomo in grado di rimettere in moto un meccanismo che, con l’assenza di Rodri, si è improvvisamente bloccato. E nella mente di Guardiola quell’uomo potrebbe essere Calhanoglu. Il centrocampista turco dell’Inter, da almeno un paio d’anni uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello europeo, è da tempo nel mirino di Pep, il quale secondo alcune fonti inglesi avrebbe deciso di rompere gli indugi e anticipare l’assalto previsto per la prossima estate già al mercato di gennaio.

Una mossa disperata, un tentativo folle dettato più dalla concitazione del momento che da un ragionamento ponderato. Perché l’operazione, pur non essendo impossibile, è molto, molto difficile. L’Inter non ha infatti alcuna intenzione di far partire un giocatore del suo livello, e soprattutto non ha intenzione di farlo a metà stagione.

Per smuovere le convinzioni della dirigenza nerazzurra servirebbe un’offerta davvero fuori mercato, superiore a quei 60-70 milioni ipotizzati per un’eventuale cessione in estate. E anche per una squadra ricca come il City andare oltre una somma del genere sarebbe davvero complicato, considerando anche il fair play imposto dalla Premier e le problematiche extra campo che il club dovrà affrontare nei prossimi mesi.