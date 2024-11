Via libera Juve: doppio addio a gennaio

Cristiano Giuntoli è pronto al sacrificio per fare cassa e arrivare ai giocatori necessari: doppio addio in vista a gennaio, tifosi disperati

Si prospetta un mercato di gennaio importante per la Juve che dovrà investire su più ruoli lasciati scoperti da quanto avvenuto in questa prima sfortunata parte di stagione. Cristiano Giuntoli dovrà investire per i sostituti di Bremer e Cabal in primis, ma anche per un vice-Vlahovic all’altezza considerando la situazione di Milik, ancora ai box a tempo indeterminato. Non si prospetta un compito facile.

Perché con l’infortunio del totem difensivo ci sarà bisogno di innesti di qualità, un giocatore pronto di una certa esperienza che possa sopperire al KO del brasiliano anche se a ben vedere le partite dei bianconeri, al di là del match contro l’Inter, più che innesti dietro servono davanti. In ogni caso Giuntoli è chiamato a fare spese importanti, in un periodo che di soldi non ne girano tanti. Per questo si cerca l’affare low cost ma non è detto che si trovi con tutti i parametri richiesti.

Via dalla Juve a gennaio per fare cassa: pronti due addii

Cristiano Giuntoli, mettendo in conto una possibile spesa di un certo tipo, sta capendo da dove possono arrivare questi soldi. Sarà necessaria, a quel punto, una cessione in quei ruoli al momento considerati più completi. Ed è facile capire quali siano: il centrocampo o la trequarti, dato che la rosa dispone di una larga batteria di fantasisti.

I nomi che potrebbero essere sacrificati in caso di offerta all’altezza sono due: Nicolò Fagioli e Samuel Mbangula. La dirigenza è pronta a valutare se ci saranno opportunità per dare via questi due. Per quanto riguarda il centrocampista sarebbe un sacrificio enorme che Giuntoli e la dirigenza compierebbero in quanto si tratta di un prodotto cresciuto in casa e soprattutto “difeso” e atteso durante la travagliata stagione in cui l’ex Under 21 dell’Italia è rimato fermo ai box per la storia della ludopatia.

Davanti alle necessità del momento, però, non si guarda in faccia a nessuno e l’eventuale cessione del giocatore della Nazionale porterebbe un buon gruzzoletto da poter investire. Al pari del fantasista belga, lanciato in prima squadra proprio quest’anno da Thiago Motta con discreti risultati. Su di lui ci sarebbero diversi club pronti ad approfittarne e fare la propria offerta ai bianconeri.