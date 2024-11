Ancelotti si è innamorato, lo strappa alla Serie A a gennaio

Il tecnico del Real Madrid ha individuato un calciatore perfetto per rinforzare la sua squadra nel mercato di gennaio: arriva dall’Italia.

Vive un momento particolarmente altalenante il Real Madrid. La squadra campione d’Europa in carica infatti ha attraversato un periodo stranamente di difficoltà, nonostante la qualità eccelsa della sua rosa e la guida tecnica solitamente impeccabile di Carlo Ancelotti. Ma tra Liga e Champions League qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

L’arrivo di Kylian Mbappé in estate non ha scosso più di tanto l’ambiente, anzi, si segnala un peggioramento nelle prestazioni e nei risultati per la squadra madrilena. Infatti il Real in campionato deve inseguire un Barcellona lanciatissimo in testa alla classifica, mentre nel maxi-girone di Champions è solo al 24° posto, con soli 6 punti conquistati e con il serio rischio di un’eliminazione clamorosa.

Uno dei motivi di tale calo riguarda anche la mancata solidità difensiva della formazione di Ancelotti, che ha perso per infortunio ormai da tempo ben tre titolarissimi: David Alaba, Dani Carvajal e Eder Militao sono tutti fermi ai box per problemi molto seri. Ecco perché la squadra spagnola dovrà correre ai riparti nel mercato di gennaio e acquistare almeno un centrale di spessore per tamponare l’emergenza.

Il Real Madrid guarda in casa Bologna: piace il difensore centrale

A gennaio dunque ci si aspetta un colpaccio del Real Madrid per rinforzare l’assetto difensivo. Ma chi si aspetta un nome altisonante (si è vociferato del ritorno di Sergio Ramos) potrebbe restare deluso, poiché la società madrilena potrebbe puntare su profili a sorpresa. L’ultima idea arriva direttamente dalla nostra Serie A.

Secondo il portale Fichajes.net Ancelotti avrebbe individuato in Sam Beukema il rinforzo ideale per la sua linea di difesa. Si tratta del centrale olandese in forza al Bologna, titolarissimo della squadra rossoblu ed esploso letteralmente nell’ultima stagione, sotto la guida di Thiago Motta.

Centrale roccioso ma dai piedi buoni, è stato scovato dall’AZ Alkmaar e portato in Italia dal Bologna per soli 8 milioni di euro. Lo scorso anno si è contraddistinto per le ottime prestazioni e per una crescita davvero eccellente, tanto da diventare una delle architravi della rivelazione felsinea, capace di qualificarsi all’attuale edizione di Champions League. In Serie A ha finora collezionato 42 presenze ed un gol.

Il Real farà un tentativo importante a gennaio per Beukema, anche se il Bologna non vorrebbe privarsi di un suo titolare così facilmente. Ma la tentazione è forte sia per il calciatore sia per le casse del club emiliano: l’affare dunque è tutt’altro che impossibile.