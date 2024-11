Arriva al posto di Zirkzee: 71 milioni e via libera Juve

La Juventus è pronta ad approfittare della cessione di Zirkzee da parte del Manchester United: i Red Devils per il sostituto investo 71 milioni

Le grandi manovre di mercato dei club europei potrebbero portare a una grande svolta in attacco per la Juventus già nella sessione di gennaio. Non è un segreto che la squadra bianconera stia cercando un nuovo bomber, e tra i tanti nomi sondati, a sorpresa un assist decisivo nella scelta potrebbe arrivare dal Manchester United, sempre più convinto di liberarsi di Joshua Zirkzee.

Il centravanti olandese, prelevato dal Bologna in estate per oltre 40 milioni di euro, sta faticando terribilmente ad ambientarsi in Premier. Partito dietro nelle gerarchie con ten Hag, terza scelta dopo Hojlund e Rashford, anche con Amorim fin qui non è riuscito a sfruttare le poche occasioni avute per poter fare la differenza.

In una prima parte di stagione ormai piuttosto corposa, il tulipano ex idolo dei tifosi felsinei ha collezionato solo un gol e due assist in 18 presenze in tutte le competizioni. Troppo poco per poter convincere non solo il pubblico dello United, ma l’intera dirigenza e anche lo staff tecnico.

Più passa il tempo, più è chiaro che per lui una soluzione dovrà essere trovata, e probabilmente già a gennaio. A frenare i Red Devils dal metterlo sul mercato è stata fin qui solo la necessità di individuare un sostituto all’altezza, e stando alle ultime notizie diffuse in Inghilterra il profilo giusto sarebbe stato finalmente adocchiato. Un profilo, peraltro, valutato 71 milioni di euro.

Zirkzee saluta il Manchester United: 71 milioni per il sostituto

Alla ricerca costante di un centravanti che possa davvero fare la differenza in Premier, lo United sembrava essersi interessato nelle scorse settimane anche a Dusan Vlahovic, titolare della Juventus ma sempre al centro delle polemiche per via delle prestazioni altalenanti.

A gennaio è difficile però che il serbo possa lasciare Torino, e anche per questo motivo i Red Devils si sarebbero fiondati su un altro potenziale obiettivo, un talento che gioca in Premier e che potrebbe arrivare alla corte di Amorim anche in prestito a gennaio.

Irlandese, classe 2004, Evan Ferguson nelle ultime due stagioni è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio al Brighton e tutto fa pensare che possa diventare un bomber di caratura internazionale. Proprio per questo lo United vorrebbe portarlo a casa nella prossima sessione di mercato.

C’è però un aspetto che potrebbe frenare la trattativa. Come riferito da TeamTalk, i Red Devils non accetteranno un prestito secco, ma solo un operazione con un diritto di riscatto, anche piuttosto alto (si parla di 60 milioni di sterline, quasi 72 milioni di euro).

Dovesse il Brighton accettare queste condizioni, la squadra di Amorim potrebbe a quel punto portare a casa Ferguson e liberare Zirkzee, dando il via libera a una trattativa tra l’olandese e la Juventus. Il club bianconero è infatti molto interessato all’ex Bologna e Giuntoli vorrebbe regalarlo a Thiago Motta già nella seconda parte di questa stagione. Anche in questo caso l’operazione potrebbe però chiudersi solo in prestito, da valutare se con una clausola per il riscatto o senza.