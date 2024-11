Dramma in casa Milan: succederà anche alla Juve

Un vero e proprio dramma quello che sta succedendo in casa Milan, non è da escludere che possa capitare anche alla Juve

Sia il Milan che la Juventus hanno messo da parte gli impegni in Champions League e si dedicheranno alla ripresa del campionato. Sfide impegnative quelle che vedranno in campo i rossoneri e la “Vecchia Signora” che se la vedranno rispettivamente contro Empoli e Lecce. Anche se dovranno dimenticare, quanto prima, gli errori maturati proprio nell’ultima giornata in Europa.

Nonostante la vittoria contro lo Slovan Bratislava il “Diavolo” non ha per nulla convinto. In particolar modo la fase difensiva che ha lasciato parecchio a desiderare, subendo due reti che si potevano assolutamente evitare. I bianconeri, nonostante le tantissime assenze, sono stati molto “molli” in attacco ed hanno fatto preoccupare il ‘Dibu’ Martinez in una sola occasione.

Nel frattempo, però, arriva la clamorosa indiscrezione che riguarda sia l’una che l’alta squadra. A lanciare la bomba ci ha pensato direttamente un ex calciatore, oggi opinionista sportivo, che ha voluto rivelare il punto della situazione sulle squadre. Il parere, però, non è assolutamente positivo.

Milan e Juventus, state attente: il responso è negativo

Nel corso di un suo intervento su Twitch nel programma “Viva El Futbol”, in compagnia di Daniele Adani e Nicola Ventola, Antonio Cassano si è espresso sulle ultime uscite europee sia del Milan che della Juventus. Non solo, anche per il loro andamento in campionato che non sta soddisfacendo del tutto “Fantantonio“.

Il suo parere, però, è fin troppo negativo: “Se continuano di questo passo rimarranno entrambe fuori dalla zona Champions League“. La squadra favorita, in questo momento, per lottare alla vittoria finale per l’ex calciatore rimane sempre e solo l’Inter. Al secondo posto mette il Napoli di Antonio Conte. Tra le prime quattro, invece, vede l’Atalanta di Gasperini che, a detta sua, sta compiendo un “vero e proprio capolavoro“.

“Per vincere il titolo servono anche altre componenti, soprattutto quando arrivi nella fase calda della stagione tra marzo e aprile” ha rivelato Cassano. Anche se il suo presentimento, sia su Juventus che Milan, non è affatto piaciuto agli utenti. Gli stessi che, sui social network, hanno puntato (ancora una volta) il dito contro l’ex calciatore. C’è anche chi, però, la prende con ironia: “In merito a quello che dici accade il contrario, allora abbiamo ancora speranza” scrive un utente.