Ormai è fuori dal Barcellona: stella assoluta per la Juve

Il Barcellona lo mette fuori dai piani, oramai non ci sono più dubbi: la Juventus tenta il colpaccio a gennaio

La Juventus attende, anche con una certa ansia, l’apertura della prossima sessione invernale del calciomercato in quel di gennaio. Tantissimi gli infortuni in questa prima parte di stagione che hanno spiazzato completamente Thiago Motta. Basti pensare che a Birmingham, contro l’Aston Villa, i bianconeri (oltre a raccogliere un prezioso pareggio) sono andati con soli 14 calciatori di movimento.

Segno del fatto che a gennaio qualcosa si dovrà fare. In particolar modo in difesa dove, per tutto il resto della stagione, non potranno dare il loro contributo sia Bremer che Cabal (per entrambi la rottura del crociato). Il grande colpo di mercato, però, potrebbe arrivare direttamente da Barcellona. Secondo quanto riportato dal sito e quotidiano “AS“ pare che il tecnico Flick abbia messo alle porte un calciatore che potrebbe fare al caso proprio della “Vecchia Signora”.

Juventus, il grande colpo può arrivare dal Barcellona: le ultime

Il futuro di Frenkie De Jong appare sempre più lontano dal Barcellona. Almeno questo è quello che fanno sapere dalla Spagna. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano forte e chiaro: il centrocampista olandese non è considerato un titolarissimo dal manager tedesco che sarebbe orientato ad aprire verso una sua cessione. Anzi, c’è molto di più: il club ci avrebbe pensato su ed ha deciso di ritirare la proposta di rinnovo che era stata proposta all’atleta ed al suo agente.

Non solo: il quotidiano “AS” fa sapere che l’olandese non ha mai risposto formalmente a questo tipo di proposta di rinnovo. Ergo: non ha alcuna intenzione di accettare una riduzione del suo attuale stipendio. Lo stesso che è uno dei più alti della rosa catalana. Ovviamente un colpo di scena che il club, a quanto pare, non si aspettava. Adesso le carte in tavola sono decisamente cambiate. Il Barcellona, quindi, sta già ipotizzando un futuro senza di lui.

Non è da escludere, a questo punto, una sua cessione in estate. Così come non lo è da escludere anche nella finestra invernale di gennaio. Sulle tracce dell’ex Ajax c’è, da molto tempo, anche la Juventus pronta a presentare una offerta al presidente Laporta. Allo stesso tempo, però, i bianconeri sanno molto bene che devono fare in fretta visto che non sono affatto gli unici a poter mostrare interesse. Su di lui, infatti, anche club di Premier League che osservano, con estrema attenzione, questa vicenda.