Tradimento clamoroso in Serie A: se ne va alla Juve

La Juventus prepara un clamoroso scippo in Serie A, super colpo dalla rivale: così il tradimento è servito

Il calciomercato rimane un tema bollente in casa Juventus. Pare evidente, infatti, come la società bianconera sia fortemente interessata a diversi nomi per il mese di gennaio che potrebbero arricchire – ed in certi sensi, ‘aggiustare’ – la rosa in mano a Thiago Motta.

Il gravissimo infortunio di Bremer, seguito a ruota da quello di Cabal, ha posto in una pericolosa emergenza la retroguardia bianconera che a questo punto della stagione potrebbe necessitare di più di un accorgimento. Magari proprio nelle prime settimane del 2025. Ed è così che tra le tante ipotesi e indiscrezioni di mercato, una in particolare starebbe prendendo forma con una possibilità davvero pazzesca per il mese di gennaio.

Orazio Accomando, telecronista di ‘DAZN’ ha rivelato una potenziale bomba di mercato che lascerebbe di stucco i tifosi in Serie A. In primo piano la Juventus e la possibilità di mettere le mani su un gioiello assoluto, protagonista con la maglia di una grande rivale.

Colpo dalla rivale: lo prende subito la Juve

Si tratta di Fabiano Parisi, classe 2000 che a Firenze sembra aver terminato la sua avventura. Un’idea, quella bianconera, che potrebbe dunque svilupparsi nel mese di gennaio. Parisi negli ultimi tempi sta facendo grande fatica a imporsi da titolare e così occhio alla possibilità di un addio a stagione in corso.

“Fiorentina, a gennaio possibile cessione di Parisi. Il terzino piace anche alla Juve“, la rivelazione che ‘Matthijs_Pog’ ha riportato citando il noto giornalista, su ‘X’ nelle scorse ore. Ed in effetti il laterale di proprietà della viola è uno dei più apprezzati in Serie A, anche e soprattutto da una Juventus che in difesa dovrà inevitabilmente operare con intelligenza nel mese di gennaio. Proprio così. Oltre al tanto atteso centrale che dovrebbe arrivare per sopperire alla grave assenza di Bremer, occhio pure al laterale mancino che all’occorrenza potrebbe adattarsi anche sulla corsia opposta di difesa.

Un calciatore di tecnica e grande corsa, che farebbe certamente felice Thiago Motta che oltre a Cambiaso ha fatto ruotare diversi calciatori sugli esterni. A questo punto se la Fiorentina dovesse effettivamente decidere di mettere sul mercato il 24enne di Solofra nelle prime settimane del 2025, Giuntoli si ritroverebbe interessatissimo in prima fila. Parisi ad oggi è sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2028 ed in stagione ha segnato 1 gol e firmato 1 assist vincente in 11 presenze complessive.

Parisi non gioca una gara da titolare dal 25 agosto e con l’arrivo alla corte di Palladino di Gosens, lo spazio per lui si è ridotto solo ad alcune comparsate a gara in corso. La valutazione dovrebbe essere molto vicina ai 10 milioni, gli stessi che la dirigenza di Commisso decise di sborsare per convincere l’Empoli a lasciarlo partire nel luglio 2023.