Clamoroso al Milan: Conte allenatore e Scudetto

Clamoroso al Milan: Antonio Conte come allenatore, arriva lo scudetto! L’incredibile scenario viene annunciato in diretta, tifosi senza parole

Antonio Conte è sicuramente un allenatore che sposta gli equilibri. Si tratta di uno dei primissimi tecnici italiani, tra quelli che fanno la differenza ad averlo sulla propria panchina. Se ne sono accorti tutti i club che lo hanno avuto, specialmente in Italia, dove ha sempre portato titoli e vinto campionato sin da quando, quasi da debuttante, portò il Bari in serie A.

Da allora Juve e Inter sono tornate a vincere dopo diverso tempo proprio grazie a lui, avviando cicli vincenti che poi altri hanno consolidato negli anni a venire come è capitato con Allegri per i bianconeri e ora con Inzaghi per i nerazzurri. Lo stesso sta facendo al Napoli, portando al primo posto una squadra che appena qualche mese fa chiudeva il campionato mestamente al decimo posto. A sentire il parare di chi lo conosce bene come calciatori che l’hanno avuto in carriera, la mentalità e il carisma del tecnico salentino portano le squadre da lui allenate a fare il salto di qualità.

“Conte al Milan, arriva lo scudetto!”: il clamoroso annuncio

“Dopo i suoi discorsi potevamo affrontare anche due squadre messe insieme e le avremmo battute”, ha dichiarato qualche tempo fa Lorenzo Insigne che ha avuto l’ex Juve come CT in Nazionale. Adesso se ne sta vedendo bene il Napoli, in futuro chissà. Si era vociferato, la scorsa estate, di un possibile approdo al Milan dove alla fine è arrivato Fonseca tra lo scetticismo della piazza.

Ed è proprio di questo che ha parlato il giornalista Giancarlo Padovan nel suo intervento a Radio Napoli Centrale, accostando il nome del salentino ai rossoneri e allo scudetto. Uno scenario non impossibile, secondo il noto collega. “Attualmente non c’è nessun organico migliore di quello del Napoli”, arringa alla radio partenopea. Poi passa a parlare del Milan: “La rosa è forte ma il vero problema è l’allenatore” taglia corto Padovan prima di emettere la sentenza.

“Se Conte fosse l’allenatore del Milan secondo me i rossoneri sarebbero primi e potrebbero vincere lo scudetto, anche con questo organico“, dice il giornalista che considera la rosa meneghina di ottima qualità. A differenza della Juve “dove secondo me non potrebbe fare molto di più di quanto fa Thiago Motta”, chiude Padovan. Ad ogni modo torna l’accostamento Conte-Milan e tanto basta per far sognare i tifosi rossoneri. Chissà se in un futuro, nemmeno troppo lontano, possa succedere davvero.