Esplode la bomba Salah: torna in Serie A

Salah torna in Serie A? I tifosi ci sperano. Il profilo dell’attaccante è tornato di moda per la big, che ha l’opportunità i prenderlo a parametro zero

Il sogno diventa realtà: Salah firma, di nuovo, con una big di Serie A. Ecco le ultimissime riguardo il futuro dell’attaccante del Liverpool, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Dopo l’avventura con la maglia di Fiorentina e Roma, Salah è pronto a vestire la maglia di un’altra squadra di Serie A. Un vero e proprio colpo da biliardo da parte del dirigente, che sta lavorando, a fari spenti, per convincere l’egiziano ad unirsi al nuovo club in vista della prossima estate.

Il Liverpool, per il momento, non ha presentato alcuna offerta ufficiale per il rinnovo di contratto di Salah: ecco perché la big di Serie A, sta tentando di inserirsi per strappare l’accordo con l’attaccante.

Non sarà facile ma il club ci prova. Come già successo in passato, il dirigente è pronto a stupire la piazza e regalare un grande nome ai tifosi. Nonostante l’età, Salah in Serie A è uno di quelli che fa ancora la differenza.

Un vero e proprio investimento per il club, considerando anche i costi dell’ingaggio del giocatore.

Calciomercato: quale squadra italiana punta Momo Salah?

C’è un solo club che, in questi anni, ha dimostrato grande abilità in sede di campagna trasferimenti, soprattutto per quanto riguarda i colpi a parametro zero. E’ diventata ormai una vera abitudine, da parte della società, scommettere sui giocatori che vanno in scadenza di contratto. La scorsa estate è successo con Zielinski e Taremi, questa volta può toccare ad un vero e proprio big come Salah. L’Inter, infatti, sta lavorando per il prossimo acquisto da ufficializzare nel mercato estivo. Guardando alla lista dei futuri svincolati, spicca il nome di Mohamed Salah che può essere ingaggiato a parametro zero. I nerazzurri hanno i soldi a disposizione per finanziare questo colpo?

Quanto guadagna Salah a Liverpool?

Lo stipendio dell’egiziano si aggira attorno ai 12 milioni netti a stagione. Una cifra monstre per le società italiane che stanno riflettendo riguardo questa operazione. Una su tutte, l’Inter, potrebbe accellerare soprattutto se dovesse arrivare la partenza di Marko Arnautovic, Mehdi Taremi e Joaquin Correa. Come riportato da portale spagnolo fichajes.net, Marotta sta riflettendo riguardo la possibilità di portare all’Inter Salah che potrebbe completare il reparto offensivo dei nerazzurri insieme a Thuram e Lautaro.