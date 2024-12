Il Milan l’ha mollato: Theo Hernandez ha scelto il nuovo club

Incredibile ma vero: il Milan rischia seriamente di perdere Theo Hernandez in vista della prossima stagione sportiva in Serie A.

Uno dei colpi di mercato più azzeccati dal Milan negli ultimi anni è senza dubbio Theo Hernandez. Ovvero il laterale mancino francese che nel 2019 è stato ingaggiato dal Real Madrid, squadra che all’epoca non sembrava voler puntare troppo su di lui. Un innesto a sorpresa, pagato circa 20 milioni di euro, risultato poi un colpaccio azzeccato.

Il pupillo di Paolo Maldini, che andò personalmente a trattarlo ad Ibiza con i dirigenti del Real, è divenuto un punto fermo del Milan e della nazionale francese. Considerato uno dei laterali più forti al mondo, per la sua capacità di progressione impressionante e l’elevato senso del gol, è il vero erede dello storico capitano e numero 3 rossonero. Peccato però che il futuro di Theo sia ancora tutto da scrivere.

Il calciatore classe ’97 ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con il Milan. Data ormai non troppo lontana, tanto che il club dovrà affrettarsi se vuole blindarlo ancora a lungo. Alcune voci da Milanello parlano di un Hernandez un tantino titubante e che, se fosse rimasto Maldini in dirigenza, avrebbe firmato anche ad occhi chiusi. Ma con i chiari di luna attuali starebbe valutando altre opzioni.

Valzer di terzini sinistri: anche Theo Hernandez cambia aria?

Il profilo di Theo Hernandez inevitabilmente fa gola a diversi top club europei, che potrebbero investire sul rossonero nelle prossime sessioni di calciomercato, sfruttando per l’appunto il suo contratto non lontano dalla scadenza. In particolare una squadra sarebbe pronta a tentare l’assalto decisivo durante la prossima estate.

Si tratta del Bayern Monaco, la formazione tedesca che già nel recente passato aveva tentato un approccio per Theo, decidendo però di non affondare il colpo. Una sorta di valzer europeo di terzini potrebbe però agevolare il tutto: i bavaresi nel 2025 perderanno Alphonso Davies, il forte laterale canadese in scadenza di contratto, destinato al Real Madrid.

Per rimpiazzarlo, il Bayern ha già deciso, secondo Fichajes.net, di puntare tutto su Theo Hernandez, che per caratteristiche è molto simile allo stesso Davies. La squadra guidata da Kompany preparerà dunque nei prossimi mesi un’offerta molto importante al Milan ed al calciatore, molto legato ai colori rossoneri ma non così negativo su un trasferimento internazionale.

Il Milan può cercare di allontanare le sirene bavaresi solo proponendo un rinnovo contrattuale importante a Theo, ma ad oggi non si vedono novità in questo senso all’orizzonte…