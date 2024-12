Rottura con la Juventus: Vlahovic un anno in tribuna

Rottura inevitabile con la Juventus, Dusan Vlahovic pronto a trascorrere un anno in tribuna: o forse no…

Dusan Vlahovic è attualmente il capocannoniere (9 reti tra Serie A e Champions League) di questa stagione con la maglia della Juventus. Anche se, mai come in questo campionato, il classe 2000 sta continuando a ricevere critiche in merito alle sue ultime prestazioni non all’altezza della situazione. Se la passata stagione con Allegri faceva fatica ad ingranare, le cose non sembrano essere migliorate con Motta.

Con la nazionale serba ha riportato un problema muscolare che non gli ha consentito di scendere in campo nelle sfide contro Milan e Aston Villa. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto il 24enne dovrebbe essere a disposizione per la sfida di questa sera contro il Lecce di Giampaolo. Anche se il suo futuro sembra essere segnato.

I rapporti con il club e, soprattutto, con il suo allenatore non sono affatto dei migliori. Nell’ultimo periodo stanno iniziando a circolare delle importanti voci sul suo futuro. Lo stesso che potrebbe vederlo lontano da Torino e con un’altra gloriosa maglia. Questa volta estera. Anzi, il club è fortemente interessato al suo acquisto, ma per il 2026.

Vlahovic, futuro sempre più lontano da Torino: club forte su di lui

In casa bianconera continua a tenere banco la questione relativa al possibile rinnovo di Dusan Vlahovic. Una firma che tarda ad arrivare e che, a questo punto, potrebbe anche non avvenire. Il suo accordo andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Proprio come quello di un altro attaccante che ha più esperienza del serbo e, soprattutto, più reti all’attivo.

Si tratta di Robert Lewandowski che chiuderà la sua avventura con il Barcellona tra poco meno di due anni. Il nazionale polacco non continuerà la sua avventura in blaugrana. Non si sa nemmeno se deciderà di appendere, o meno, le scarpette al chiodo. La cosa certa, però, è che i catalani per sostituirlo hanno già in mente proprio lui: Dusan Vlahovic.

Questo è quello che confermano fonti e media spagnoli. Il Barcellona, inoltre, non se la sta passando affatto bene in termini economici. Ed è per questo motivo che potrebbe convincere l’ex Fiorentina a non rinnovare il suo contratto con la “Vecchia Signora”. Nel caso in cui la Juventus dovesse scoprire se le cose andranno in questo modo allora Giuntoli potrebbe mandare il centravanti un anno in tribuna.